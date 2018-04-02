Ещё
Фанаты «Звездных войн» нашли замену Кэрри Фишер на роль Леи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «Звездных войн» нашли замену Кэрри Фишер на роль Леи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники фантастической франшизы «Звездные войны» запустили петицию, в которой потребовали от студии Disney взять Мэрил Стрип на роль принцессы Леи. Фанаты посчитали, что актриса станет достойной заменой скончавшейся в 2016-м Кэрри Фишер.
В обращении отмечается, что актерское мастерство Стрип и ее дружба с Фишер делают ее «идеальным кандидатом на роль Леи в девятом эпизоде „Звездных войн“».
На момент написания заметки петиция собрала 8,5 тысячи подписей из девяти тысяч, необходимых для того, чтобы ее отправили студии Disney и режиссеру Джей Джей Абрамсу, который работает над девятым эпизодом франшизы.
Мэрил Стрип снялась в таких фильмах, как «Крамер против Крамера», «Смерть ей к лицу», «Мосты округа Мэдисон» и «Дьявол носит Prada». В феврале ее признали главной звездой среди артисток, получивших премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».
Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах», актриса была известна ролями в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение