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Фанаты «Звездных войн» просят Disney утвердить Мерил Стрип на роль принцессы Леи
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Фанаты «Звездных войн» просят Disney утвердить Мерил Стрип на роль принцессы Леи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Поклонники космической киносаги «Звездные войны» запустили онлайн-петицию, в которой обращаются к компаниям Disney и LucasFilm, а также лично к президенту LucasFilm president Кэтлин Кеннеди и режиссеру Джей Джей Абрамсу. В обращении фанаты предлагают замену скончавшейся зимой 2016 года звезду киносерии актрисе Кэрри Фишер, которая в «Звездных войнах» играла принцессу Лею.
На роль Леи в IX эпизоде «Звездных войн» авторы петиции предлагают 68-летнюю Мерил Стрип, описывая ее как идеального кандидата и называя величайшей актрисой своего поколения.
"У нее три статуэтки «Оскар» и двадцать номинаций, ее достижения в кино всеми признаны. Помимо этого, она дружила с Кэрри Фишер и играла в фильме по ее сценарию «Открытки с края бездны», — объясняют свой выбор фанаты.
У петиции уже почти 9 тыс. голосов. Ее активно распространяют в соцсетях, но комментариев от официальных представителей Disney и LucasFilm пока не поступало.
Кэрри Фишер играла роли принцессу Лею Органы в «Звездных войнах» с 1977 года. Актриса скончалась от сердечного приступа в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.
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