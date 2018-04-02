Фанаты «Звездных войн» просят Disney утвердить Мерил Стрип на роль принцессы Леи

На роль Леи в IX эпизоде «Звездных войн» авторы петиции предлагают 68-летнюю Мерил Стрип , описывая ее как идеального кандидата и называя величайшей актрисой своего поколения.

"У нее три статуэтки «Оскар» и двадцать номинаций, ее достижения в кино всеми признаны. Помимо этого, она дружила с Кэрри Фишер и играла в фильме по ее сценарию «Открытки с края бездны», — объясняют свой выбор фанаты.

У петиции уже почти 9 тыс. голосов. Ее активно распространяют в соцсетях, но комментариев от официальных представителей Disney и LucasFilm пока не поступало.

Кэрри Фишер играла роли принцессу Лею Органы в «Звездных войнах» с 1977 года. Актриса скончалась от сердечного приступа в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.