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Фанаты «Звездных войн» просят утвердить на роль принцессы Леи Мерил Стрип
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Фанаты «Звездных войн» просят утвердить на роль принцессы Леи Мерил Стрип 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Поклонники саги «Звездные войны» обратились к президенту LucasFilm president Кэтлин Кеннеди и режиссеру Джей Джей Абрамсу с просьбой утвердить на роль принцессы Леи Мерил Стрип, передает НСН.
Они предлагают именно такую замену скончавшейся зимой 2016 года звезде киносаги -актрисе Кэрри Фишер. Для того, чтобы заявить о своём желании поклонники запустили онлайн-петицию. В неё они описывают Стрип, как идеального кандидата и называю её величайшей актрисой своего поколения.
Петицию же подписали порядка 9 тысяч человек. Однако комментариев от официальных представителей Disney и LucasFilm пока не поступало.
Добавим, Кэрри Фишер играла роль принцессы Леи в «Звездных войнах», начиная с 1977 года. В декабре 2016-го актриса скончалась от сердечного приступа.
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