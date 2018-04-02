Фанаты «Звездных войн» просят утвердить на роль принцессы Леи Мерил Стрип

Они предлагают именно такую замену скончавшейся зимой 2016 года звезде киносаги -актрисе Кэрри Фишер . Для того, чтобы заявить о своём желании поклонники запустили онлайн-петицию. В неё они описывают Стрип, как идеального кандидата и называю её величайшей актрисой своего поколения.

Петицию же подписали порядка 9 тысяч человек. Однако комментариев от официальных представителей Disney и LucasFilm пока не поступало.

Добавим, Кэрри Фишер играла роль принцессы Леи в «Звездных войнах», начиная с 1977 года. В декабре 2016-го актриса скончалась от сердечного приступа.