Покоряя Голливуд: российские актеры, получившие славу за границей

Некоторые российские артисты вызывают интерес у голливудских режиссеров, но только единицы смогли добиться успеха на западном поприще. Указанные в списке звезды своей игрой смогли впечатлить не только наших, но и иностранных зрителей.

Юрий Колокольников На данный момент 32-летний актер является одним из наиболее востребованных актеров кинематографа РФ, причем он успевает строить карьеру в Голливуде. Первым западным фильмом с участием актера стал экранизация серии книг «Академия вампиров», где он смог отлично воплотить представителя полукровок Дмитрия Беликова

37-летний актер уже долгое время работает на два фронта, отмечаясь в российском кинематографе и участвуя в иностранных проектах. Мировую известность артист получил благодаря участию в «Игре престолов», а после ему посчастливилось сниматься с Райаном Рейнольдсом в вышедшем на экраны относительно недавно «Телохранитель киллера». Также Колокольников участвовал в ленте «Наследие» производства Франции и КНР, а российские зрители наслаждаются игрой актера в образе стража порядка в сериале «Обратный отсчет». Светлана Ходченкова

Славу среди российской публики звезде принесла кинокартина «Благословите женщину», но вскоре актриса решила отказаться от романтизированного образа дебютного проекта. В американском фильме о продолжении истории Росомахи Ходченкова сыграла негативного персонажа Гадюку, а в триллере «Шпион, выйди вон!» она взяла на себя амплуа строгой разведчицы. Юлия Снигирь

Актриса стала востребованной после выхода клипа на композицию группы Звери «До скорой встречи», а роль в фильме «Обитаемый остров» только закрепила успех. Снигирь довольно часто меняет образы и среди самых известных ее работ имеются такие кинокартины как «Долина роз», «Доктор Тырса», «Екатерина» и т.д. Публика считает, что особенно ярко звезде удается блистать в исторических картинах, однако эксперты высоко оценили ее игру в голливудских лентах «Крепкий орешек 5» и, кроме того, «Отмороженные». Григорий Добрыгин

32-летний актер был замечен европейскими режиссерами и долгое время работал над зарубежными проектами. В частности, актера пригласили играть в таких фильмах, как «Такой же предатель, как и мы», «Четвертая власть» и других. Последней известной работой Добрыгина в российском фильме стала роль князя Андрея Владимировича в создавшей много шуму ленте «Матильда». Маргарита Левиева

Изначально российская актриса обрела популярность в США, а потом продолжила работу на родине. Большую роль в становлении девушки как актрисы сыграла ее жизнь в Штатах с детства, а также учебу в творческой школе им. Уильяма Эспера. После участия в сериале «Закон и порядок» знаменитость была включена в перечень наиболее привлекательных людей Нью-Йорка по версии экспертов издания New York Magazine, а в 2014 она стала набирать популярность в РФ благодаря проекту «Скорый Москва-Россия». Екатерина Редникова

После учебы актриса работала в театре Et Cetera, где мелькала в пьесе Мольера «Лекарь поневоле», а также отметилась в «Смуглой леди сонетов» и «За горизонтом». Дебютной на экране для нее оказалась роль в экранизированной версии повести «Барышня-крестьянка». Вскоре Редникову заметили европейские продюсеры, пригласив на ведущее место в «Воре», а после она была приглашена участвовать в кинокартине «Виза на смерть» производства США.]]>