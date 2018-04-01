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Билл Гейтс сыграл самого себя в новом эпизоде сериала «Теория Большого взрыва»
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Билл Гейтс сыграл самого себя в новом эпизоде сериала «Теория Большого взрыва» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Вышел эпизод «Теории Большого взрыва» с Биллом Гейтсом, одного из богатейших людей в мире и сооснователя компании Microsoft. Его можно увидеть в 30-секундном отрывке 18-го эпизода 11 сезона шоу.
По сюжету Леонарду, одному из главных героев, выпадает возможность поговорить с кумиром. Герой начинает плакать, на что Билл Гейтс предлагает ему платок. «Может обнимемся?», — спрашивает Леонард. «А может все же платок?», — ответил миллиардер.
«Теория большого взрыва» — ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди, премьера которого состоялась в сентябре 2007 года на канале CBS. Ранее в шоу появлялись и другие знаменитости такие, как Стивен Хокинг, Илон Маск, Стэн Ли и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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