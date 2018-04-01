Министр спорта РФ Колобков снялся в эпизодической роли в фильме о фехтовании

Министр спорта России Павел Колобков принял участие в съёмках спортивной драмы о фехтовании под рабочим названием «На острие». В основе сюжета фильма лежит противостояние двух российских спортсменок-саблисток, одна из которых давно находится на вершине славы, а вторая только начала показывать блестящие результаты.

«Надеюсь, фильм получится ярким и динамичным. Мне, как фехтовальщику, вдвойне приятно, что этот вид спорта наконец-то пришёл и в большое кино», — сказал Колобков.

Он заявил, что окончательный вариант фильма можно будет увидеть в 2019 году.

Консультантами в киносъёмках выступают представители Федерации фехтования России.

Ранее сообщалось, что россиянка Губайдуллина победила на этапе КМ по современному пятиборью в США.