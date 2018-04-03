Российские и французские фехтовальщицы проведут поединок в Петербурге

Министр спорта России Павел Колобков объявил о том, что в Санкт-Петербурге в мае пройдут товарищеские соревнования среди женских сборных России и Франции по фехтованию на саблях. Состязания будут проведены в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам Колобкова, встреча состоится 25 мая, сообщает газета «Известия»

"Это будет уникальный по своему исполнению и по своей красоте турнир среди женских сборных России и Франции. Спортсмены этих двух стран всегда славились высокими результатами в фехтовании, а сам вид спорта является одним из старейших, даже историческим", — сказал он.

Также отмечается, что российские и французские саблистки проведут ответную встречу в ноябре 2018 года в рамках конгресса Международной федерации фехтования (FIE).