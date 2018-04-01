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Съемки кинофильма о фехтовании «На острие» состоялись в здании Минспорта РФ
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Съемки кинофильма о фехтовании «На острие» состоялись в здании Минспорта РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Съемки спортивной кинодрамы о фехтовании под рабочим названием «На острие» состоялись в здании Министерства спорта РФ в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В основе сюжета лежит история о противостоянии двух российских спортсменок-саблисток. Одна из них давно на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает показывать блестящие результаты. Противостояние между двумя лучшими фехтовальщицами продолжается не только на соревнованиях, но и в жизни. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Стася Милославская, Хильда Кармен и Софья Эрнст.
"Надеюсь, фильм получится ярким и динамичным. Мне, как фехтовальщику, вдвойне приятно, что фехтование наконец пришло и в большое кино, — приводит пресс-служба Минспорта слова главы ведомства Павла Колобкова, сыгравшего эпизодическую роль в фильме. — Жаль, что окончательный вариант фильма мы увидим только в 2019 году".
Консультантами в съемках выступают представители Федерации фехтования России.
Павел Колобков является олимпийским чемпионом 2000 года, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпион Европы по фехтованию на шпагах.
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