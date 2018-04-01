Ещё
Прямая трансляция: 31-я торжественная церемония вручения премии «Ника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прямая трансляция: 31-я торжественная церемония вручения премии «Ника» 

Журнал ОК! 1 час назад
1 апреля проходит церемония награждения старейшей национальной кинопремии — «Ника». В концертном зале «Вегас Сити Холл» определяют лучшие фильмы, вышедшие в прокат в 2017 году, а также награждают лучших режиссеров, сценаристов, операторов, актеров и других.
Торжественное мероприятие открыл режиссер Андрей Кончаловский, сказав приветственную речь.
У нас в стране возникает кинематограф, который думает не только о том, сколько человек посмотрели фильм А о том, что после просмотра люди не бегут в какой-то «Макдональдс». Важна тишина, которая возникает после просмотра, — отметил Кончаловский.
Позже в зале воцарила минута молчания. Присутствующие почтили память погибших во время трагедии в Кемерове.
Наступает момент вручения престижной награды. На сцену выходит журналист Михаил Зыгарь. Он вручил статуэтку Олесе Фокиной за киноленту «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».
На сцене появляется художник-мультипликатор Андрей Хржановский, чтобы назвать победителя в номинации «Лучший анимационный фильм»: им стал мультфильм «Два трамвая» Светланы Андриановой.
Журнал ОК!: последние новости
Уик-энд в кино: VR-экшн Спилберга и смартфон-триллер Содеберга Зак Эфрон и Александра Даддарио проводят время вместе Хоакин Феникс: «Да, я поправился и даже отпустил бороду»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?23
Тест: помните ли вы фильм «Свадьба в Малиновке»6
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение