Прямая трансляция: 31-я торжественная церемония вручения премии «Ника»

1 апреля проходит церемония награждения старейшей национальной кинопремии — «Ника». В концертном зале «Вегас Сити Холл» определяют лучшие фильмы, вышедшие в прокат в 2017 году, а также награждают лучших режиссеров, сценаристов, операторов, актеров и других.

Торжественное мероприятие открыл режиссер Андрей Кончаловский , сказав приветственную речь.

У нас в стране возникает кинематограф, который думает не только о том, сколько человек посмотрели фильм А о том, что после просмотра люди не бегут в какой-то «Макдональдс» . Важна тишина, которая возникает после просмотра, — отметил Кончаловский.

Позже в зале воцарила минута молчания. Присутствующие почтили память погибших во время трагедии в Кемерове.