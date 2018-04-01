Прямая трансляция: 31-я торжественная церемония вручения премии «Ника» 

1 апреля проходит церемония награждения старейшей национальной кинопремии — «Ника». В концертном зале «Вегас Сити Холл» определяют лучшие фильмы, вышедшие в прокат в 2017 году, а также награждают лучших режиссеров, сценаристов, операторов, актеров и других.
Торжественное мероприятие открыл режиссер Андрей Кончаловский, сказав приветственную речь.
У нас в стране возникает кинематограф, который думает не только о том, сколько человек посмотрели фильм А о том, что после просмотра люди не бегут в какой-то «Макдональдс». Важна тишина, которая возникает после просмотра, — отметил Кончаловский.
Позже в зале воцарила минута молчания. Присутствующие почтили память погибших во время трагедии в Кемерове.
Наступает момент вручения престижной награды. На сцену выходит журналист Михаил Зыгарь. Он вручил статуэтку Олесе Фокиной за киноленту «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».
На сцене появляется художник-мультипликатор Андрей Хржановский, чтобы назвать победителя в номинации «Лучший анимационный фильм»: им стал мультфильм «Два трамвая» Светланы Андриановой.