Назван самый провальный фильм 2017 года

Определен самый провальный фильм ушедшего года. По версии издания Deadline им стала кинолента "Меч короля Артура".

Эта работа Гая Ричи потерпела абсолютный крах и была катастрофически убыточной для компании. Студия понесла убытки в размере более 153 миллионов долларов.

Мировая премьера фильма "Меч короля Артура" состоялась 27 апреля 2017. Пользователи IMDB, посмотревшие кино, поставили ленте 6,9 по 10-балльной шкале.

В пятерку самых провальных вошли также "Монстр-траки", "Обещание", "Великая стена" и "Геошторм".