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Назван самый провальный фильм 2017 года
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Назван самый провальный фильм 2017 года 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Определен самый провальный фильм ушедшего года. По версии издания Deadline им стала кинолента "Меч короля Артура".
Эта работа Гая Ричи потерпела абсолютный крах и была катастрофически убыточной для компании. Студия понесла убытки в размере более 153 миллионов долларов.
Мировая премьера фильма "Меч короля Артура" состоялась 27 апреля 2017. Пользователи IMDB, посмотревшие кино, поставили ленте 6,9 по 10-балльной шкале.
В пятерку самых провальных вошли также "Монстр-траки", "Обещание", "Великая стена" и "Геошторм".
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