Не только режиссер: пять инкарнаций Квентина Тарантино

Талантливый человек талантлив во всем. Особенно когда речь заходит о творчестве. По-настоящему легендарные режиссеры игрового кино всегда сами пишут сценарий и продюссируют собственные ленты — нужно держать руку на пульсе всего процесса. А вот Квентину Тарантино не хватает и этого. Прямо во время съемок своих фильмов или в свободное от них время режиссер подрабатывает актером. На этой неделе маэстро исполнилось 55 лет, а «МИР 24» решил вспомнить его самые знаковые роли.

Мистер Коричневый в «Бешеных псах»

Свой первый полнометражный фильм, получивший широкое признание, Тарантино хотел снять в максимально короткие сроки и за небольшие деньги. Он написал сценарий за три недели, прописал одну из главных ролей себе, чтобы сэкономить на актерском составе. Уже потом проектом заинтересовался Харви Кейтель , которые привел в ленту сначала большие деньги, а затем и нескольких популярных артистов, в том числе Тима Рота. За режиссером осталась роль мистера Коричневого.

«Понятно, но почему «мистер Коричневый»? Слишком похоже на «мистер Дерьмо», — так персонаж Тарантино реагирует на данное ему кодовое имя.

О Коричневом мало что известно, ведь он умирает за кадром в самом начале фильма. Из диалога в начале картины становится понятно, что он любит музыку и готов много рассуждать о ней. Коричневый практически не принимает участия в обсуждении «проблемы чаевых» и без проблемы отдает свой доллар.

До ограбления и своей смерти персонаж Тарантино успевает рассказать пособникам о своем видении песни Мадонны Like a Virgin. По его мнению, смысл этой композиции исключительно в сексе, а любовь — лишь прикрытие. По легенде, когда позже режиссер встретился с певицей, он спросил, верна ли эта интепретация песни. Мадонна ответила, что Тарантино ошибся.

Джимми в «Криминальном чтиве»

«Чтиво» критики часто называют лучшим фильмом Тарантино, который идеально сочетает в себе экшн, диалоги, юмор и, конечно, запоминающихся персонажей. Несмотря на сильный каст с Брюсом Уиллисом , Сэмуэлем Джексоном и Джоном Траволтой , эпизодическая роль Квентина не выглядит лишней или выбивающейся из общего высокого уровня фильма.

По сюжету главные герои Винсент и Джулс случайно простреливают голову афроамериканцу, которого они должны были доставить к своему боссу. Более того, нелепое убийство происходит прямо в машине преступников посреди автострады. Чтобы полицейские не заинтересовались окровавленным авто, персонажи решают на время остановиться у своего друга Джимми.

«Можно я задам тебе вопрос? Когда ты приехал ко мне домой, ты видел перед ним табличку с надписью «Хранилище мертвых негров»? А знаешь, почему ты не видел эту табличку? Потому что это хранилище не здесь, потому что хранить мертвых негров — не моя работа, вот почему», — персонаж Тарантино расстроен ситуацией, в которую его поставили друзья.

У Джимми есть жена Бонни, с которой он боится развестись. При этом он не доверяет своей супруге практически ни в чем, отмечая, что у нее плохой вкус. Сам же персонаж Квентина мягок, добродушен и умеет подбирать хороший кофе. Помимо этой сцены, о Джимми в «Криминальном чтиве» не упоминается.

Честер Раш в «Четырех комнатах»

Один из лучших киноальманахов в истории кино не входит в список основных картин Тарантино, однако снятый Квентином эпизод сделан по всем «золотым стандартам» режиссера. Конечно, не могло обойтись и без написанной под себя роли.

Итак, главный герой — портье в исполнении Тима Рота приносит еду в один из номеров, где остановился известный режиссер Честер Раш в исполнении Тарантино. Оказывается, что суперзвезда поспорила со своим другом о том, сможет ли тот 10 раз подряд зажечь зажигалку. Раш ставит на кон свой автомобиль, а его товарищ Норман — собственный палец. Портье же просят быть палачом в случае осечки.

«Как говаривал мой дед: «Чем меньше необдуманных поступков, тем меньше вероятность выглядеть глупым», — герой Тарантино высмеивает собственное пари.

Честер — явный любитель выпить. Он бесконечно спорит со всеми, но при этом умеет убеждать людей. Он не боится сорить деньгами и даже проиграть машину, само поражение заботит его куда больше. Когда Норман проигрывает пари и лишается пальца, персонаж Квентина наконец понимает, насколько все серьезно и бежит искать для друга хирурга. На этой сцене фильм заканчивается.

Ричард Гекко в «От заказата до рассвета»

Единственный фильм из списка, в котором Тарантино получил столь много экранного времени и не режиссировал собственную актерскую игру. Роль получилась противоречивой: Квентин был номинирован сразу на «Золотую малину» за худшую роль и на «Сатурн» за лучшую роль.

Ричард Гекко организует побег своего брата-грабителя из тюрьмы, после чего парочка направляется к границе Техаса и Мексики. По пути они убивают нескольких полицейских, обычных людей и берут в заложники целую семью.

Ричи — настоящий психопат, он убивает людей без зазрения совести, в отличие от собственного брата, который характеризует себя как «профессионального вора». При этом он не слишком силен физически и не особо умен, из-за чего и умирает первым, когда братья добираются до бара в Мексике.

Пиринго в «Сукияки вестерн Джанго»

За несколько лет до того, как Квентин взялся за съемки фильма «Джанго освобожденный», он сыграл в японской версии этого блокбастера. Только представьте: японская пародия на спагетти-вестерн с Тарантино в эпизодической роли. Это стоит увидеть.

В этом фильме Квентин играет роль ковбоя Пиринго, случайно попавшего меж двух огней — главарей белого и красного кланов самураев. Заканчивается все по традициям Тарантино — стрельбой.

Через четыре года после этой ленты режиссер выпустил и свою версию «Джанго». И вновь сыграл в ней одну из ролей. Когда главного героя отправляют на каменоломню, его конвоир Роберт в исполнении Квентина неосторожно обращается с опасным афроамериканцем, вследствие чего Джанго взрывает персонажа Тарантино и убивает его друга. Короткая роль в несколько минут и эффектная смерть — о какой еще роли может мечтать режиссер в собственном фильме.