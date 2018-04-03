Александр Хант получил престижную кинопремию «Ника» «Открытие года»

Работа режиссёра Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», на 31-й церемонии национальной кинопремии «Ника», была по праву оценена судьями кинематографа и победила в номинации «Открытие года». Она оказалось лучшей из 6 фильмов, заявленных на эту номинацию.

Отметим, что лента также претендовала на звание лучшего фильма и была номинирована на лучшую мужскую роль.

Александр Хант прокомментировал получение престижной российской кинонаграды: «Я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите».

Режиссёр был удивлен, что именно его работа одержала победу, тогда как сам он «болел» за фильм «Теснота» своего коллеги по цеху Кантемира Балагова

Также фильм Александра претендовал на звание лучшего фильма, но в этой номинации премию «Ника» получила картина «Аритмия» Бориса Хлебникова , сообщает федеральное агентство новостей.