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Александр Хант получил престижную кинопремию «Ника» «Открытие года»
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Александр Хант получил престижную кинопремию «Ника» «Открытие года» 

АиФ Югра 21 час назад
Фото: АиФ Югра
Работа режиссёра Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», на 31-й церемонии национальной кинопремии «Ника», была по праву оценена судьями кинематографа и победила в номинации «Открытие года». Она оказалось лучшей из 6 фильмов, заявленных на эту номинацию.
Отметим, что лента также претендовала на звание лучшего фильма и была номинирована на лучшую мужскую роль.
Александр Хант прокомментировал получение престижной российской кинонаграды: «Я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите».
Режиссёр был удивлен, что именно его работа одержала победу, тогда как сам он «болел» за фильм «Теснота» своего коллеги по цеху Кантемира Балагова.
Также фильм Александра претендовал на звание лучшего фильма, но в этой номинации премию «Ника» получила картина «Аритмия» Бориса Хлебникова, сообщает федеральное агентство новостей.
Напомним, что на минувшем кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске лента Александра Ханта получила три награды. Приз зрительских симпатий «Золотая тайга», приз за лучшую операторскую работу, а также приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме» — актерскому дуэту Евгению Ткачуку и Алексею Серебрякову.
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