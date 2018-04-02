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«Аритмия» Бориса Хлебникова стала триумфатором премии «Ника»
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«Аритмия» Бориса Хлебникова стала триумфатором премии «Ника» 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Картина стала победителем премии «Ника» в пяти главных номинациях.
Кинолента «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова получила пять наград на национальной кинопремии «Ника».
Картину признали лучшим игровым фильмом 2017 года.
Сам режиссер получил награду в номинации «Режиссер года». А актеры Ирина Горбачева и Александр Яценко — исполнители главных ролей — забрали награды, победив в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».
Также награду в своей номинации получили сценаристы ленты Наталья Мещанинова и Борис Хлебников.
На победу в главной номинации «Лучший игровой фильм», помимо «Аритмии», претендовало еще пять картин 2017 года: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
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