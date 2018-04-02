«Аритмия» стала триумфатором «Ники»

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» стал в воскресенье безоговорочным фаворитом старейшей национальной кинопремии «Ника», победив во всех главных номинациях. Церемония награждения лауреатов в тридцать первый раз прошла в «Вегас Сити Холле», передает ТАСС

Картина «Аритмия» победила в основной номинации — «Лучший фильм».

В фильме «Аритмия» рассказана история врача скорой помощи, который из-за неприятностей на работе не замечает проблем в собственной личной жизни. «То, что „Аритмия“ проникла в ваши сердца показывает, что, видимо, в этом году нам недостает сердечности, которая есть в фильме», — сказал со сцены продюсер ленты Сергей Сельянов

Хлебников стал также лучшим режиссером на «Нике». В номинации «Лучшая мужская роль» победил Александр Яценко , сыгравший в «Аритмии». «Я счастливый человек, и я вас люблю», — сказал актер, поблагодарив всю съемочную группу и особенно свою партнершу по фильму Ирину Горбачеву , которая также получила «Нику». За сценарий тоже отметили «Аритмию».

«От того, что мы собираемся здесь, мы становимся лучше», — сказал со сцены Гармаш.

Ильин не смог лично получить награду — находится на съемках.

Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии стало «Кресло» Эльдара Шенгелая (Грузия). В номинации «Лучшая операторская работа» победили Сергей Астахов Иван Бурлаков при участии Кирилла Боброва (фильм «Салют-7»).

В этом году впервые была вручена премия «Шаг в будущее» — за поддержку веб-сериалов отмечен учредитель сайта Digital reporter Антон Калинкин . Он поблагодарил академиков за столь смелый «шаг в будущее». По его словам, создатели веб-сериалов воспринимают этот приз как аванс.

В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет. «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа» решено было наградить фильм « Пётр Лещенко . Всё, что было…» режиссера Владимира Котта

«Театр горд сегодня, Вы великий из великих, я Вас обнимаю и люблю», — сказал художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас , вручая награду актеру.

«Дорогие друзья, я очень рад, — ответил со сцены Этуш. — Я долго, долго что-то делал как артист. И все, больше я ничего не делаю, только играю иногда. Никогда не думал, что мне тут что-то вручат. Я тронут».