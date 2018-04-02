«Победитель получает все». «Аритмия» стала триумфатором «Ники»

Почему драма про врача скорой помощи обошла конкурентов? Об этом Business FM спросила редактора портала Film.ru Евгения Ухова:

— У нас при всем богатстве выбора творцов наших российских действительно таких мощных авторов не так много, можно пересчитать их, наверное, по пальцам одной руки. И, поскольку в прошедшем году у нас выходили фильмы Хлебникова и Звягинцева, я вот как раз думал, что между ними будет такая конкуренция, и то, что Хлебников в этой конкуренции заработал гораздо больше наград, по крайней мере, в «Нике», меня очень радует. Это действительно очень интересный постановщик. Далеко не первый его фильм вот так встречают, у него достаточно много интересных работ и до этого было. Это очень актуальный автор, который умеет достичь того, что как раз требуется от хорошего драматического кино. Он умеет тронуть зрителя, он умеет показать интересную историю, которая будет нетривиальной и небанальной, несмотря на то, что она кажется жизненной. Он действительно умеет добиться от актеров вот такой жизни и энергетики, в которую зрители верят.

— Фильм «Матильда», который был на слуху весь прошлый год», получил всего две премии.

— Вы знаете, с «Матильдой» очень простая история. Кино с самого начала не претендовало на какую-то огромную историческую, художественную, творческую значимость. Режиссер Алексей Учитель , конечно, очень хороший мастер, но он не мастер фильмов глобального, огромного масштаба, невероятных каких-то задумок. И все, что связано с «Матильдой», вовсе не касается никак кино, а касается политических, социальных, общественных вопросов, которые были раздуты до неимоверных размеров. Фильм, на мой взгляд, с самого начала не претендовал ни на что высокое. Не то, чтобы я скажу, что он получил самые что ни на есть заслуженные награды, но тем не менее да, за костюмы художников этого фильма вполне можно отметить, особенно на фоне других фильмов, которые у нас были представлены тоже там в номинациях. Но ничего большего от «Матильды» не стоило даже ждать.

— Очень поднял настроение фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Собственно, открытием года киноакадемики признали молодого режиссера Александра Ханта. Что вы думаете по этому поводу и ли действительно тот потенциал, о котором говорят?

— Вы знаете, сразу же нужно отметить, что первый фильм, как бы хорош он ни был, не раскрывает полностью потенциал режиссера, нужно обязательно смотреть, что получится у этого постановщика дальше. Мы знаем множество примеров того, как первым фильмом ярко о себе заявляли какие-то кинематографисты, а затем не могли не только превзойти его, но даже повторить и как-то приблизится к нему. Я бы действительно очень хотел дождаться какой-то второй работы, пусть она будет совершенно не похожа на вот этот фильм, но пусть она будет оригинальной. И если это получится, то можно будет только порадоваться, что у нас действительно добавится большая, интересная фамилия, за творчеством человека мы будем обязательно следить.