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Режиссер Хант получил «Нику» в номинации «Открытие года»
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Режиссер Хант получил «Нику» в номинации «Открытие года» 

BFM.RU 1 час назад
Создатель фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант получил кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года», передает ТАСС. Вручал награду в этой категории председатель центра стратегических разработок Алексей Кудрин. «Я бы назвал эту номинацию „Малая режиссерская премия, многие из тех, кто ее проходил, становились великими“, — сказал он.
»Честно говоря, я думал, что победит Кантемир Балагов, болел за него, — сказал Александр Хант, получая награду. — Но это очень здорово, я благодарен, дорогу молодым, мы будем удивлять вас, ждите».
В номинации «Лучшая работа художника» победили Вера Зелинская и Елена Жукова (фильм «Матильда»). За лучшую работу художника по костюмам также отмечена «Матильда».
В главной категории «Лучший фильм» выдвинуты шесть картин. Это ленты «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Фильм-обладатель премии в этой номинации станет известен в конце вечера.
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