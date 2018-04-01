Жизнь ярче вымысла

Удивительное дело, сколь разных результатов можно достичь, просто скользя по поверхности или чуть углубляясь. Пример тому — по сути одна и та же история, которую отработали с разницей примерно в год каналы НТВ и «Россия-Культура».

В прошлом году на канале НТВ показали сериал «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли. Прошел этот сериал, надо сказать, не без успеха: шпионские страсти ныне в чести. Отправной точкой для развития сюжета художественной многосерийки стала реальная история более чем столетней давности: загадочная смерть в начале ХХ века русского ученого Михаила Филиппова , который якобы разрабатывал некое супероружие. Погиб он или был убит — неизвестно до сих пор никому, но не об этом сейчас речь. По сути, и Филиппова-то в сериале не было, даже имя его и то упоминалось вскользь: интрига закручивалась после смерти ученого и вертелось вокруг поиска концов его загадочных разработок. Словом, не все зрители даже поняли, что «основа основ» — лицо реальное, а не вымысел.

Заинтересовавшись упоминанием имени Филиппова, «Вечерка» внесла свою лепту в раскручивание этой истории и пошла глубже. Во всяком случае, в нашем еженедельнике дважды публиковались реальные подробности из поистине уникальной жизни и судьбы без преувеличения великого русского ученого, писателя и энциклопедиста Филиппова. История получилась ничем не хуже детектива, только без придумок. Ну а год спустя огромное расследование темы было осуществлено каналом «Россия-Культура». Пересказывать снятый ими фильм, конечно же, глупо, это надо внимательно смотреть — во всяком случае, мои телевыходные сделал именно этот фильм. Скажу лишь, к чему цикл «Исследователи» подошел. Оказалось, что Филиппов был заочно знаком с Николой Теслой , состоял с ним в переписке и даже приглашал в Россию — их исследования двигались в одном направлении, только Филиппов, судя по всему, коллегу опережал. Взлет Теслы начался после того, как Филиппова не стало. И — о, эти совпадения! — после того, как документы и записи русского ученого были отобраны у его вдовы, чтобы всплыть потом за границей…

В истории столетней давности непросто находить истину.

Но я к чему? Копни создатели «Охоты на дьявола» чуть глубже, отыщи они живущих в Москве внучку и правнучку Филиппова, поговори с ними, сюжет «Охоты на дьявола» мог стать наикрутейшим: жизнь нередко гораздо ярче вымысла. Но — не копнули.