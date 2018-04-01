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Актриса Ирина Горбачева получила премию «Ника» за лучшую женскую роль
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Актриса Ирина Горбачева получила премию «Ника» за лучшую женскую роль 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премию «Ника» за лучшую женскую роль получила актриса Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия».
Церемония вручения проходит в воскресенье в столичном «Вегас Сити Холле». Горбачева на церемонии отсутствовала, премию за нее получил продюсер картины Сергей Сельянов.
"Ирина ворвалась в кинематограф и создала образ современной российской женщины", — сказал Сельянов.
На премию также претендовали Марина Неелова ("Карп отмороженный") и Дарья Жовнер ("Теснота").
Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.
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