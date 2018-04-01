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Владимир Этуш получил почетный приз «Ники»
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Владимир Этуш получил почетный приз «Ники» 

BFM.RU 27 минут назад
В Москве назвали лауреатов кино-премии «Ника». Народный артист СССР 95-летний Владимир Этуш получил почетный приз кинематографической премии «Ника» имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство», передает «Интерфакс».
Награду Этушу вручал худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас. «Сегодня горд театр Вахтангова, где служит великий из великих, это праздник театра», — сказал он. Этуш ответил, что очень рад: «Я очень рад, и больше я ничего сказать не могу. Я долго-долго-долго чего-то делал, как артист, и все. Больше я ничего не  делал. Спасибо, я очень тронут».
«Открытием года» стал режиссёр Александр Хант. Фильм «Салют-7» отметили за лучшую операторскую работу. «Матильда» победила в номинациях «Лучшая работа художника» и Лучшая работа художника по костюмам». За музыку к фильму наградили Владимира Дашкевича, а лучшей работой звукорежиссёра признали Сергея Чупрова. Лучшим неигровым фильмомстал «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», а анимационной картиной — «Два трамвая».
Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая в картине «Аритмия» Бориса Хлебникова, и Алиса Фрейндлих, сыгравшая в фильме Валерия Тодоровского «Большой», получили «Нику» за лучшие женские актерские работы. Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии стало «Кресло» Эльдара Шенгелая. В этом году впервые была вручена премия «Шаг в будущее» — за поддержку веб-сериалов отмечен учредитель сайта Digital reporter Антон Калинкин. В номинации «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» отметили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, которому в этом году исполняется 100 лет. «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа» решено наградить фильм «Пётр Лещенко. Всё, что было…» режиссера Владимира Котта.
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