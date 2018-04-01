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Премию «Ника» в категории «Лучший фильм» присудили «Аритмии»
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Премию «Ника» в категории «Лучший фильм» присудили «Аритмии» 

Говорит Москва 33 минуты назад
Снявший «Аритмию» Борис Хлебников был признан лучшим режиссёром.
Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» состоялась в Москве.
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