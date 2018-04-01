«Аритмия» Хлебникова стала лучшим фильмом года по версии кинопремии «Ника»

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» удостоен кинопремии «Ника» в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС.

Также картина получила награды в номинациях за лучшую режиссуру и за лучшие мужскую и женскую роли ( Александр Яценко Ирина Горбачева ).

Церемония награждения победителей прошла в столичном «Вегас Сити Холле».

В июне 2017 года «Аритмия» получила Гран-при фестиваля «Кинотавр». В конце декабря портал «Кинопоиск» составил рейтинг отечественных фильмов 2017 года, получивших высшие оценки кинолюбителей. Лидером стала драма Бориса Хлебникова «Аритмия», получившая 7,8 балла.

«Аритмия» рассказывает о поглощенном работой враче скорой помощи Олеге, которого из-за этого бросает жена.