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«Аритмия» Хлебникова стала лучшим фильмом года по версии кинопремии «Ника»
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«Аритмия» Хлебникова стала лучшим фильмом года по версии кинопремии «Ника» 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» удостоен кинопремии «Ника» в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает ТАСС.
Также картина получила награды в номинациях за лучшую режиссуру и за лучшие мужскую и женскую роли (Александр Яценко и Ирина Горбачева).
Церемония награждения победителей прошла в столичном «Вегас Сити Холле».
В июне 2017 года «Аритмия» получила Гран-при фестиваля «Кинотавр». В конце декабря портал «Кинопоиск» составил рейтинг отечественных фильмов 2017 года, получивших высшие оценки кинолюбителей. Лидером стала драма Бориса Хлебникова «Аритмия», получившая 7,8 балла.
«Аритмия» рассказывает о поглощенном работой враче скорой помощи Олеге, которого из-за этого бросает жена.
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