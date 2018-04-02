Крис Эванс: «Я буду скучать по Капитану Америке»

Если изначально звезды Marvel ограничивались лишь легкими намеками на то, что после «Войны бесконечности» и «Мстителей 4» состав супергеройской команды сильно изменится, то теперь Крис Эванс уже в открытую говорит о том, что после этих самых «Мстителей 4» из франшизы уйдет. В новом интервью Эванс прямо так и сказал, что «будет скучать» по Капитану Америке — супергерою, который сделал актера знаменитым на весь мир. Журналисты Entertainment Tonight пообщались с Крисом за кулисами его нового бродвейского спектакля, и вот что актер сказал по поводу Кэпа:

«Ну, знаете, мой контракт закончился, и на этом все, насколько я знаю. Я буду скучать по всему, что связано с Капитаном Америкой. Это ведь не просто персонаж, это люди, это опыт, это очень хорошие фильмы, чудесные воспоминания. Я буду очень скучать».

Вот как это было:

Напомним, что после «Войны бесконечности» Криса Эванса в роли Капитана Америки можно будет увидеть еще один раз — в «Мстителях 4», премьера которых состоится в мае 2019 года. попкорнnews