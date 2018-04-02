Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки

В 49-летней журналистке Татьяне Проценко и сейчас легко узнать большеглазую Мальвину, покорившую сердца советских школьников в 1976 году, когда состоялась премьера телефильма «Приключений Буратино».

Потеснить с Олимпа народной любви идеальную девочку с голубыми волосами смогла лишь Наталья Гусева , почти десять лет спустя сыгравшая путешественницу во времени Алису Селезневу в "Гостье из будущего". И если Наташе на момент съемок было уже 12 лет, то Татьяна Проценко пришла в советский кинематограф совсем крошкой: ей исполнилось семь. Увы, киногеничная Татьяна не задержалась на экране. Из-за травмы она не смогла сыграть в написанном специально для нее фильме «Про Красную Шапочку» — в итоге картина сделала звездой Яну Поплавскую

Позже в интервью Татьяна Проценко говорила, что не только не могла, но и не хотела играть в кино. Снимавший картину "Чучело" Ролан Быков предложил ей роль Шмаковой — главной красавицы класса.

"Отказалась. То ли вправду не считала себя красоткой и предложение восприняла как насмешку, а может быть, не хотела играть отрицательную роль. Помню, что даже плакала, так не хотела сниматься",

— вспоминала Проценко несколько лет назад в беседе с изданием "Собеседник" . Интересно, что позже она работала в «Фонде Ролана Быкова» — редактором.

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Бывшая Мальвина окончила киноведческий факультет ВГИКа и стала журналисткой. На работе в редакции она встретила и свою судьбу — Алексея Войтюка, который в юности тоже был героем советских сказок: он сыграл Иванушку в фильме «После дождичка в четверг». У пары двое детей-подростков: дочери Анне от первого брака в этом году исполнится 19, а рожденному в браке с Алексеем Войтюком сыну Владимиру — 14.

Татьяна Проценко нечасто обновляет свою страницу на Facebook, однако и по немногим фотографиям в социальной сети можно понять, что она сохранила природную красоту и все еще может влюбить в себя одним взмахом ресниц. А вы смотрели "Приключения Буратино"?