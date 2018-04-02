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Режиссеры из 12 стран представят работы на первом Сухумском международном кинофестивале
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Режиссеры из 12 стран представят работы на первом Сухумском международном кинофестивале 

ТАСС 44 минуты назад
СУХУМ, 2 апреля. /ТАСС/. Режиссеры из 12 стран представят свои короткометражные фильмы на первом Сухумском международном кинофестивале, который открывается в понедельник в столице Абхазии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь фестиваля Саид Барганджия.
"Первый кинофестиваль, в программе которого конкурс короткометражных игровых фильмов из Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Словении, Хорватии, Ирана и Марокко, торжественно откроется вечером 2 апреля. Фестиваль будет проходить с 2 по 6 апреля в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера в Сухуме", — сказал Барганджия.
По словам Барганджии, в программе фестиваля представлен самый широкий спектр картин — мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы, драмы, хорроры. «По программе фестиваля каждый день будут идти два конкурсных блока в 12:00 и 17:00 мск, и в каждом блоке по пять-шесть фильмов из разных стран», — сказал он. Для зрителей организованы специальные показы. Так, 3 апреля будет показан фильм «Коробка» Эдуарда Бордукова, а 4 апреля комедия Оксаны Карас «Хороший мальчик».
Оценивать киноленты предстоит международному жюри под председательством российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Анны Меликян.
Победителям вручат призы-статуэтки и денежные награды. Награда за лучший фильм составит 200 тыс. рублей, за второе и третье место — 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Также будут отмечены лучшие режиссерская и операторская работы, а также лучшие сценарий и актер.
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