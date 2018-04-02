«Аритмия» стала триумфатором премии «Ника» 

1 апреля в Москве состоялась 31-я церемония вручения кинонаград «Ника». Драма Бориса Хлебникова «Аритмия» забрала пять статуэток в главных номинациях: лучший фильм, лучший актер, лучшая актриса, лучший режиссер и лучший сценарий.
Участник и лауреат престижных зарубежных премий — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, к сожалению, не удостоилась ни одной награды, даже во второстепенных номинациях.
Примечательно, что в категории «Лучший актер второго плана» победителями стали сразу двое — Сергей Гармаш и Владимир Ильин. Лучшей актрисой второго плана признали Алису Фрейндлих. Сама легендарная артистка не смогла присутствовать на церемонии.
Почетную награду «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получил 95-летний Владимир Этуш.
Итак, полный список победителей:
Лучший игровой фильм «Аритмия»
Лучший неигровой фильм «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека»
Лучший фильм стран СНГ и Балтии «Кресло» (Грузия)
Лучшая мужская роль Александр Яценко — «Аритмия»
Лучшая женская роль Ирина Горбачева — «Аритмия»
Лучшая мужская роль второго плана Сергей Гармаш — «Холодное танго» Владимир Ильин — «Время первых»
Лучшая женская роль второго плана Алиса Фрейндлих — «Большой»
Лучшая режиссерская работа Борис Хлебников — «Аритмия»
Лучшая сценарная работа Наталия Мещанинова, Борис Хлебников — «Аритмия»
Лучшая операторская работа Сергей Астахов, Иван Бурлаков, Кирилл Бобров — «Салют-7»
Открытие года Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»)