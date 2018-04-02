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По стопам Джорджа Клуни? Себастиан Стэн сыграет врача скорой помощи в новом фильме
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По стопам Джорджа Клуни? Себастиан Стэн сыграет врача скорой помощи в новом фильме 

Попкорн News 35 минут назад
Фото: Попкорн News
Себастиан Стэн, завоевавший мировую славу благодаря роли Зимнего Солдата в блокбастерах Marvel, теперь получает все больше интересных предложений от различных киностудий. В прошлом году его можно было увидеть в «оскаровской» «Тоне против всех», а теперь Стэн сыграет врача в экранизации романа Beat the Reaper, продюсировать которую будет Лео ДиКаприо, а снимать — Гор Вербински («Пираты Карибского моря») Проект должен был быть запущен еще в 2009, а главную роль в нем планировал сыграть Леонардо ДиКаприо, однако фильм был отложен на неопределенный срок, и теперь роль досталась Себастиану Стэну — сам же ДиКаприо собирается ограничиться лишь позицией продюсера.
Роман написан от первого лица — история чередуется между настоящим и прошлым врача Питера Брауна. Beat the Reaper рассказывает, как под своим настоящим именем Пьетро Брнва попал в семью мафиози и стал убийцей, после того как отомстил за смерть своих бабушек и дедушек, которые выжили в нацистском лагере смерти Освенцим. В настоящем Браун должен помочь спасти жизнь гангстера, который знал его как Брнву, чтобы пациент не раскрыл местонахождение врача своему боссу, главарю мафии. попкорнnews
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