Как бы выглядели персонажи-животные из мультфильмов, будь они людьми 

А как бы выглядели? Наверное, это самый главный вопрос, который задают себе художники. Отвечая на него, они создают очень классные и порой необычные иллюстрации.
А как бы выглядели принцессы Disney в виде динозавров? А как бы выглядели мультгерои, если их поменять лицами? А как бы выглядели персонажи-животные из мультфильмов, если их превратить в людей? Смотрим!
Ник, Джуди и Флэш, «Зверополис»
Крокодил Гена и Чебурашка
Хлоя, «Тайная жизнь домашних животных»
Скрэт, «Ледниковый период»
Мелман и Глория, «Мадагаскар»
Осел, «Шрек»
Губка Боб Тимон и Пумба, «Король лев»
Симба и Нала, «Король лев»
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