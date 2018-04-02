Как бы выглядели персонажи-животные из мультфильмов, будь они людьми

А как бы выглядели? Наверное, это самый главный вопрос, который задают себе художники. Отвечая на него, они создают очень классные и порой необычные иллюстрации.

А как бы выглядели принцессы Disney в виде динозавров? А как бы выглядели мультгерои, если их поменять лицами? А как бы выглядели персонажи-животные из мультфильмов, если их превратить в людей? Смотрим!

Ник, Джуди и Флэш, «Зверополис»

Крокодил Гена и Чебурашка

Хлоя, «Тайная жизнь домашних животных»

Скрэт, «Ледниковый период»

Мелман и Глория, «Мадагаскар»

Осел, «Шрек»

Губка Боб Тимон и Пумба, «Король лев»

Симба и Нала, «Король лев»

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