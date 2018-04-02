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Дочь Умы Турман рассказала о желании стать актрисой в дебютной фотосессии для Elle
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Дочь Умы Турман рассказала о желании стать актрисой в дебютной фотосессии для Elle 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Майя Турман-Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, стала героиней нового выпуска журнала Elle и рассказала в интервью о своем отношении к славе родителей и их профессии. В последнее время Майя все чаще появляется на светских мероприятиях и делает первые шаги в актерской карьере — недавно она пополнила каст нового сезона «Очень странных дел». Майя также снималась в мини-сериале «Маленькие женщины» и ради работы актрисой бросила учебу в школе Джулиард. Несмотря на свое желание продолжить дело своих звездных родителей, Майя не в восторге от всего того, что сопровождает голливудских актеров.
«Мир знаменитостей, славы и популярности, который соприкасается с миром искусства, мне не интересен», — говорит девушка. Она призналась, что съемки даются ей легко, но перед каждыми съемками она обязательно советуется с родителями, которые гораздо более опытны в этом деле. Майя добавляет, что ее очень интересует именно творческая часть профессии, а вот становиться звездой шоу-бизнеса она совсем не хочет. попкорнnews
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