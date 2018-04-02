Культурный Новосибирск в апреле. Программа событий

Кино

Культурная программа апреля в кинотеатре «Победа» откроется серией короткометражных фильмов финского производства. С 5 по 11 апреля зрители увидят 9 короткометражек, созданных с 2011 по 2015 года. Хронометраж работ не достигает и получаса, самая короткая картина длится всего лишь 4 минуты. Но и этого достаточно для того, чтобы погрузить кинолюбителей в атмосферу современной Финляндии. Фото: vpobede.ru Порадует программа новосибирцев и жанровой составляющей, так среди картин представлены комедийные этюды, драмы и анимация. На сеансах зрители увидят киноленты: «Должна ли я волноваться обо всём?», «На твоих губах», «Фатима», «Документы», «Час ведьм», «Неуклюжие крошечные акты нежности», «Неделя всех святых», «Айгин» (первое аниме на саамском языке) и «Noste».

Все те, кто не равнодушен к искусству, могут в апреле посетить специальный “#АртЛекторийВкино”. Программа, рассказывающая о художниках и направлениях в искусстве, уже стала традиционной для «Победы». В апреле зрители увидят фильмы о великих живописцах ХХ века. Новосибирцы узнают неизвестные ранее детали создания знаменитых полотен Ван Гога в фильме “ Винсент Ван Гог — Новый взгляд”, исследуют более полусотни картин легендарного постимпрессиониста Поля Сезанна в киноленте «Сезанн. Портреты жизни» и посетят самую масштабную выставку работ Эдварда Мунка — одного из самых загадочных экспрессионистов в истории, посмотрев картину «Мунк — 150». Фото: artchive.ru Но помимо этого в рамках арт-лектория в апреле запланирован показ художественного фильма “ Эгон Шиле : Смерть и дева” австрийского режиссера Дитера Бернера . В центре сюжета история жизни и смерти одного из самых провокационных и скандальных художников первой половины ХХ века, чьи работы беспощадно сжигали современники. Кинолента Бернера с каждой минутой фильма становится похожей на огромное полотно, написанное самим Шиле. Режиссеру удалось уловить печальную и при этом прекрасную эстетику всего творчества знаменитого художника. Работа Эгона Шиле. Фото: bogner-rostov.ru В середине апреля, а именно с 10 по 15 числа в «Победе» пройдет Х фестиваль итальянского кино «N. I. C. E.», который уже более 20 лет знакомит российских зрителей с современным итальянским кинематографом. В этот раз в программу вошли 7 кинолент.

Откроет фестиваль драма «Светлое будущее» режиссера Фабио Молло . В фильме рассказана история молодого парня нетрадиционной ориентации Паоло ( Лука Маринелли ) и молодой и беременной девушки Мии ( Изабелла Рагонезе ). Они разочарованны в жизни и людях вокруг. Их случайная встреча перерастает в неожиданное путешествие через всю Италию. После череды приключений герои возрождаются к новой жизни.

11 апреля зрители увидят итальянскую мелодраматическую трагикомедию «В битве за любовь» режиссера Пьерфранческо Дилиберто. Действие в картине происходит в 1943 году. В конце Второй мировой войны молодая пара Артуро (Пиф) и Флора (Мириам Леоне) мечтают пожениться. Дядя девушки хочет выдать племянницу замуж за сицилийского мафиози. Влюбленный Артуро ради любви решает отыскать отца девушки на Сицилии, чтобы попросить у того благословения. Но вот только есть одна проблема, парень живет в Америке, а чтобы попасть в Италию, придется вступить в ряды военнослужащих. Фото: botfilm.cf На следующий день в «Победе» покажут комедию «Ткань сновидений» режиссера Джанфранко Кабидду, где зрителям будет трудно определить, когда реальность превращается в чей-то вымысел. В центре сюжета — история о беглых членах каморры и актерах, которые терпят бедствие на корабле и оказываются на острове-тюрьме. Директору исправительного учреждения нужно понять, кто из новеньких артисты, а кто преступники, для этого он просит их поставить на сцене «Бурю» Шекспира. Но на деле, разобраться, кто есть кто оказывается намного сложнее. Фото: kinoafisha.info

13 апреля в программе фестиваля значится еще одна итальянская комедия «Дуэль сомелье» режиссера Николаса Каррераса , где два первоклассных сомелье сразятся на всемирном чемпионате TheDuelofWine. 14 апреля зрителям покажут классическую комедию — итальянскую версию фильма об обмене телами «Не твое тело» Симоне Годано. Супружеская пара, находясь в кризисе, чудесным образом меняется телами, и начинает жить жизнью второй половинки. Кадр из фильма «Дуэль сомелье». Фото: vpobede.ru В последний день фестиваля покажут сразу две киноленты: «После войны» Аннариты Дзамбрано и «Дай себе волю» Франческо Амато . Первый фильм рассказывает историю «маленького человека», который не может противостоять бездушной политической машине и вместе с семьёй вынужден спасаться от нее бегством. Вторая картина — отличный повод поразмышлять о том, что иногда стоит позволить себе плыть по течению и тогда оно может вынести тебя на причудливый берег, который окажется милее всего, что было когда-либо до него. Фото: filmaffinity.com 14 апреля «Победа» и компания «Иноекино» возвращают на большой экран один из самых сильнодействующих фильмов 70-х годов «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Мировая премьера картины прошла в 1979 году на Каннском кинофестивале, где фильм получил главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Именно тогда Коппола произнес свое знаменитое высказывание: «Мой фильм — не о Вьетнаме; он и есть Вьетнам». На фестивале показали трехчасовую версию киноленты, в прокате же появился вариант, который шел около двух с половиной часов. Прокат фильма принёс высокие кассовые сборы и в США, и в других странах — всего около 100 миллионов долларов. Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня». Фото: sloveniahotel.info

В 2000 году компания Zoetrope Studios выпустила режиссёрскую версию фильма, которая получила название «Апокалипсис сегодня возвращается» (Apocalypse Now Redux). Для монтажа был использован оригинальный негатив, полученный из Национального подземного хранилища в горах Пенсильвании. Новая версия фильма шла 202 минуты, так как в нее вошли некоторые материалы, не использованные при монтаже первого театрального релиза.

Несмотря на оглушительный успех картины, критики в своих рецензиях разделились во мнениях. Некоторые называли фильм чересчур претенциозным и затянутым. При этом большинство рецензентов отмечали превосходную актерскую игру и визуальную составляющую киноленты, называя Копполу не режиссером, а настоящим художником.

Безусловно, «Апокалипсис сегодня» остается уникальным и ошеломительным фильмом о войне, повлиявшим не только на огромное количество режиссеров, но и на сам жанр военной драмы.

Выставки

Впервые за последние 25 лет в Новосибирск приехала Третьяковская галерея. В Новосибирском государственном художественном музее экспонируют шедевры живописи и скульптуры из знаменитого московского музея.

Всего выставка включает три раздела. В первом — посетителям представят работы Д. Г. Левицкого, С. Ф. Щедрина, А. Е. Мартынова, И. Ф. Хруцкого. Но главным экспонатом станет этюд «Голова Иоанна Крестителя» Александра Андреевича Иванова , выполненный для картины «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837–1857, ГТГ). А. А. Иванов — «Голова Иоанна Крестителя». Этюд. Фото: art-catalog.ru Изюминкой второго раздела станут «Снегурочка» в исполнении В. М. Васнецова и “ Покорение Сибири Ермаком” (1895) В. И. Сурикова. Новосибирцы смогут увидеть произведения, отражающие во всем многообразии основные направления искусства второй половины XIX — начала ХХ века. Среди них знаменитые пейзажи А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, И. И. Левитана, С. А. Виноградова, А. В. Куприна и В. В. Рождественского, портреты И. Н. Крамского, И. Е. Репина, А. Я. Головина, З. Е. Серебряковой и К. Ф. Юона, а также жанровые сцены В. В. Пукирева, Ф. С. Журавлева, А. П. Рябушкина. В. И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком». Фото: artchive.ru Третий раздел посвящен советскому искусству. В нем представят работы наиболее значимых художников предвоенной эпохи: М. В. Нестеровым , П. П. Беньковым, В. К. Бялыницким-Бирулей, М. Б. Грековым, Б. В. Иогансоном, Ю. И. Пименовым. Помимо живописи на экспозиции разместят скульптурные произведения выдающихся мастеров М. М. Антокольского и А. С. Голубкиной.

Ю. И. Пименов. «Новая Москва». Фото: muzei-mira.com Дополнительным разделом Третьяковской выставки станут фотографии, документы, письма, воспоминания, свидетельствующие о героическом периоде экстренного вывоза наиболее важной части музейного собрания в Новосибирск во времена Великой Отечественной войны.

Выставка экспонатов Третьяковской галереи будет проходить в Новосибирске не только в апреле, ее можно будет посетить до 1 июля.

А вот на выставку финского дизайна в Новосибирске можно будет сходить только в апреле. Она пройдет в Белой галерее культурного центра «Победа» до 22 апреля. В масштабную экспозицию вошли 32 экспоната, олицетворяющие изменения в столетней истории финского дизайна.

Представленные экспонаты специально подбирались для русской аудитории. Организаторы хотели показать новосибирцам вещи, которые бы находили внутренний отклик у обоих народов.

В состав экспозиции вошли такие шедевры финского дизайна, как кресло, для лечения туберкулеза, созданное Алваром Аалто для санатория «Паймио» в 1930-е годы, элегантное кресло-шар Ээро Аарнио: воплощенный идеал мебели из нового материала — стекловолокна, освоенного промышленными дизайнерами в 1960-е годы. Также посетители увидят ожерелье «Астероидные долины» Бьорна Векстрёма, принявшее участие в съемках «Звездных воин» (его носила принцесса Лея) или стаканы Тапио Вирккалы «Ultima Thule», созданные для авиакомпании «Finnair». Фото: vpobede.ru В Финляндии дизайн несет реальную социальную функцию, так что представленные экспонаты зачастую были созданы для помощи людям. Так на выставке можно увидеть «материнский пакет», который финское государство начало массово распространять в 1940-е годы. Коробку, в которой поставлялся набор, можно было использовать вместо колыбели. Такая технологическая и дизайнерская задумка снизило младенческую смертность в стране.

Еще одна выставка пройдет в Новосибирске с 7 по 21 апреля в молодежном центре «Содружество». Выставка «От Новониколаевска до Новосибирска» приурочена к 125-летию города. Ее экспонатами станут фотографии и открытки с видами и строениями от первого поселения Никольский погост до современного Новосибирска. На экспозиции можно проследить становление Новосибирска и его трансформацию от небольшого поселения до крупного мегаполиса. Выставка будет интересна не только историкам, но и обычным горожанам, желающим узнать немного больше о родном Новосибирске. Фото: nesiditsa.ru Молодежные пространства

7 апреля в преддверии дня космонавтики в открытом молодежном пространстве «Балкон» пройдет лекция «Астрономия в планетарии» педагога и сотрудника Новосибирского планетария Андрея Никифорова. Лектор поделится со слушателями тайнами звезд и планет, приобщит молодежь к духу науки и языку природы, и в увлекательной и доступной форме расскажет о том, что такое планетарий и планетарии мира, а также что такое астрономия. Фото: vk.com/"Балкон"|Открытое пространство

В молодежном центре «Содружество» в этот же день тоже пройдет космическая программа мероприятий. Там для всех гостей пройдут мастер-классы по созданию открытки-шейкера, космо-игрушки из фетра и космических яиц. К тому же на площадке пройдет кинопоказ российского фильма «Время первых» Дмитрия Киселева , а затем всех гостей вечера позовут наблюдать за звёздами в настоящий телескоп.

В творческом объединении «Скотный двор» весь апрель будут проходить литературные вечера. 8 апреля впервые свои стихи прочитает молодой поэт Михаил Телегин. Сами организаторы еще не знают, что именно представит поэт на суд публики, но уверяют, что вечер точно окажется интересным. 20 апреля для любителей ужасов в творческом объединении пройдет тематический вечер, посвященный одному из самых пугающих романов Родриго Коррала и Чака Паланика «Ящик с кошмарами». А 29 апреля две поэтессы представят свой проект «Некультурное пространство». Всего лишь один микрофон и много стихов. Фото: vk.com/Творческое объединение «Скотный двор»