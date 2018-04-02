Смотри в глаза: 5 самых ярких ролей харизматичного Майкла Фассбендера

Ирландско-немецкий актер с пронзительным взглядом в детстве пел в церковном хоре, а награду Венецианского кинофестиваля (Кубок Вольпи) получил за роль эротомана в фильме «Стыд». Легковесных, развлекательных проектов в его фильмографии наперечет: каждая роль — тонкая, сложная, филигранная работа, которая вспоминается еще долго после того, как закончатся финальные титры. В честь дня рождения актера — подборка фильмов с его участием от онлайн-кинотеатра Okko.

«Бесславные ублюдки»

Бесславные ублюдки

«12 лет рабства»

12 лет рабства

Фильм основан на воспоминаниях Соломона Нортапа, чернокожего музыканта, которого продали в рабство. Ему пришлось испытать все ужасы порочной системы, в которой один человек имеет право распоряжаться жизнью другого. За роль жестокого плантатора Майкл Фассбендер был номинирован на «Оскар». Лента получила «Оскар» за лучший фильм. В картине также снимались Бенедикт Камбербэтч , Брэд Питт и Пол Дано

«Свет в океане»

Свет в океане

Смотритель маяка Том (Майкл Фассбендер) живет на уединенном острове с юной женой Изабель ( Алисия Викандер ). Пара счастлива и ждет ребенка, но младенец не выживает. Супруги в глубоком горе, однако благодаря судьбе или случаю им выпадает возможность подарить заботу и любовь другому малышу: однажды к берегу пристает лодка с новорожденной девочкой.

«Стыд»

Брэндону (Фассбендер) 30 лет, он живет в Нью-Йорке и он — сексоголик. Его желание близости — зависимость, одержимость, которую он не может контролировать. Он ищет знакомств в барах, стрип-клубах, тематических чатах, но случайные связи и удовлетворение потребностей тела не в силах заполнить душевную пустоту. Пронзительная, жестокая драма Стива МакКуина («Голод», «Стыд»), принесшая Фассбендеру награду Венецианского кинофестиваля.

«Опасный метод»

Опасный метод

Зигмунд Фрейд ( Вигго Мортенсен ) — «отец психоанализа»; Карл Юнг (Майкл Фассбендер) — его коллега, сотрудничавший с ним в течение нескольких лет. Два великих ученых, чей вклад в психиатрию и развитие психоанализа невозможно переоценить. Сабина Шпильрейн (Кира Найтли) — ученица Фрейда, пациентка и возлюбленная Юнга. Лента «Опасный метод» — о сложных отношениях, в которых переплетаются научные и личные разногласия, интеллектуальные споры и плотская страсть.

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