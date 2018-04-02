«Бункер»

Жанр: драма, военный, биография, история

Год: 2004

Страна: Германия, Австрия, Италия

Оператор: Райнер Клаусманн

В основу сценария легла книга Иоахима Феста «Падение. Гитлер и крах Третьего рейха», написанная в 2002 году. Фильм частично снимался в России, в Санкт-Петербурге, поскольку в городе сохранилось множество старых построек, а кинопроизводство стоит значительно дешевле, чем в Европе. Актер Бруно Ганц неоднократно отказывался от роли Адольфа Гитлера, но в конце концов ответил согласием. Акцент Гитлера он перенимал от молодого актера родом из той же местности, что и Гитлер. В фильме снялась Траудль Юнге, которая действительно была секретарем Адольфа Гитлера. 81-летняя женщина умерла в день премьеры фильма на Берлинском кинофестивале. Таким образом, к моменту выхода картины в живых остался лишь один человек из 37 исторических личностей, о которых рассказывал сценарий — Рохус Миш, бывший курьером, телохранителем и телефонным оператором Гитлера с 1940 года. В 2008 году ему исполнился 91 год. Правда, сам он участие в съемках не принимал.

Трейлер фильма «Бункер»: https://www.youtube.com/watch?v=uJrXopTQA-w