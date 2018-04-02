Жанр: драма, военный, биография, история
Год: 2004
Страна: Германия, Австрия, Италия
Режиссер: Оливер Хиршбигель
Сценарий: Бернд Айхингер, Иоахим Фест, Траудль Юнге
Оператор: Райнер Клаусманн
Кто снимался в фильме «Бункер»: Бруно Ганц, Александра Мария Лара, Коринна Харфух, Ульрих Маттес, Юлиана Кёлер, Хайно Ферх, Кристиан Беркель, Маттиас Хабих, Томас Кречман, Михаэль Мендль Сюжет фильма «Бункер» Апрель 1945 года, Вторая мировая война движется к драматической развязке. Советские войска сжимают кольцо вокруг Берлина. Гитлер, его приспешники и обслуживающий персонал прячутся в секретном бункере. Фюрер все еще верит в свою победу. Но ситуация становится безвыходной: ему приходится принимать решение о самоубийстве, поскольку сдаваться живым он не собирается. Те немногие свидетели кончины Гитлера и его режима, вышедшие из бункера живыми, станут единственным источником этой информации. Интересные факты о фильме «Бункер»:
В основу сценария легла книга Иоахима Феста «Падение. Гитлер и крах Третьего рейха», написанная в 2002 году. Фильм частично снимался в России, в Санкт-Петербурге, поскольку в городе сохранилось множество старых построек, а кинопроизводство стоит значительно дешевле, чем в Европе. Актер Бруно Ганц неоднократно отказывался от роли Адольфа Гитлера, но в конце концов ответил согласием. Акцент Гитлера он перенимал от молодого актера родом из той же местности, что и Гитлер. В фильме снялась Траудль Юнге, которая действительно была секретарем Адольфа Гитлера. 81-летняя женщина умерла в день премьеры фильма на Берлинском кинофестивале. Таким образом, к моменту выхода картины в живых остался лишь один человек из 37 исторических личностей, о которых рассказывал сценарий — Рохус Миш, бывший курьером, телохранителем и телефонным оператором Гитлера с 1940 года. В 2008 году ему исполнился 91 год. Правда, сам он участие в съемках не принимал.
Трейлер фильма «Бункер»: https://www.youtube.com/watch?v=uJrXopTQA-w