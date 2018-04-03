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Кадеты школ ЮЗАО маршировали у Музея Победы
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Кадеты школ ЮЗАО маршировали у Музея Победы 

Ясенево 3 апреля 2018
Фото: Ясенево
Сегодня московские кадеты 11 школ Юго-Западного округа состязались в строевой выучке. Ребята прошли строем возле Музея победы.
Всего в конкурсе, который проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта, примут участие более 1,5 тысяч семиклассников.
Кадеты являются участниками образовательного проекта «День кадетского класса в Музее Победы», в рамках которого лучшие московские кадеты получают возможность встать в почетном карауле на Посту № 1 на Поклонной горе каждую неделю с пятницы по воскресенье и в дни воинской славы России
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