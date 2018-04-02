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Фильм Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая
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Фильм Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Фильм «Собибор» Константина Хабенского выйдет в российский прокат 3 мая, а мировая премьера картины запланирован на 23 апреля, сообщает пресс-служба картины.
"Один из самых ожидаемых фильмов года, «Собибор», выйдет в российский прокат 3 мая", — говорится в сообщении, где также указывается, что режиссерскую работу Хабенского накануне Дня Победы можно будет увидеть почти в 2000 кинотеатрах, а первый российский показ запланирован в Ростове-на-Дону.
Отмечается, что мировая премьера фильма состоится 23 апреля в Варшаве. Помимо Европы, «Собибор» выйдет в США и других странах.
Сюжет картины повествует о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский, которого сыграл Хабенский. В фильме также снялись Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи, уточняет пресс-служба.
Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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