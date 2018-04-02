Фильм Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости . Фильм «Собибор» Константина Хабенского выйдет в российский прокат 3 мая, а мировая премьера картины запланирован на 23 апреля, сообщает пресс-служба картины.

"Один из самых ожидаемых фильмов года, «Собибор», выйдет в российский прокат 3 мая", — говорится в сообщении, где также указывается, что режиссерскую работу Хабенского накануне Дня Победы можно будет увидеть почти в 2000 кинотеатрах, а первый российский показ запланирован в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что мировая премьера фильма состоится 23 апреля в Варшаве. Помимо Европы, «Собибор» выйдет в США и других странах.