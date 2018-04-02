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Фильм К. Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая
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Фильм К. Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фильм Константина Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая, мировая премьера — 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. «Полнометражный режиссерский дебют К. Хабенского — фильм „Собибор“ — выйдет в российский прокат 3 мая и будет демонстрироваться на более чем 2 тыс. экранах. Ожидается, что мировая премьера картины состоится 23 апреля в Варшаве. Помимо Европы, лента выйдет в США и других странах», — говорится в сообщении.
К. Хабенский выступил не только режиссером ленты, но и исполнил в ней главную роль. Также в фильме снялись Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи. Сценарий картины написал Александр Адабашьян.
Ранее сообщалось, что премьера американского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» в России также состоится 3 мая 2018 г. По сообщениям СМИ, премьеру в России предполагалось перенести на 11 мая.
«Собибор» посвящен истории восстания узников одноименного нацистского лагеря смерти, расположенного на юго-востоке Польши. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский, за которым пошли сотни узников лагеря из СССР и разных стран Европы. Восстание, произошедшее в октябре 1943 г., стало единственным успешным бунтом в нацистском лагере смерти.
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