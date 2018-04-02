Фильм К. Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая

Фильм Константина Хабенского «Собибор» выйдет в российский прокат 3 мая, мировая премьера — 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. «Полнометражный режиссерский дебют К. Хабенского — фильм „Собибор“ — выйдет в российский прокат 3 мая и будет демонстрироваться на более чем 2 тыс. экранах. Ожидается, что мировая премьера картины состоится 23 апреля в Варшаве. Помимо Европы, лента выйдет в США и других странах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьера американского блокбастера «Мстители: Война бесконечности» в России также состоится 3 мая 2018 г. По сообщениям СМИ, премьеру в России предполагалось перенести на 11 мая.