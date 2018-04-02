«Гоголь» возвращается в кино 

В четверг, 5 апреля, в широкий прокат выходит детективно-мистический фильм "Гоголь. Вий". Эта вторая часть киносериала «Гоголь». Первый фильм трилогии вышел летом прошло года.
Молодой и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова будет продолжать расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька в компании своих новых помощников — полицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы (Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник), к которым присоединится новый персонаж — охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут (Алексей Вертков). Зрители фильма смогут перенестись на несколько веков назад, во времена Николая Васильевича. Символично, что премьера состоится в дни празднования 150-летия со дня рождения Гоголя.
— Мы ни в коем случае не опошляем Гоголя, — поделился своим мнением о картине актер Евгений Стычкин. — Мы не стараемся пересказать это произведение, мы сняли другую историю, но «языком» Николая Васильевича. Повесть «Вий» нас вдохновляла для работы. Фильм получился интересным, современным. Я надеюсь, что после просмотра картины юноши и барышни обязательно прочитают это произведение.
А вот Александр Петров, который исполнил главную роль и сыграл самого Николая Васильевича, признался, что будет скучать по этим съемкам.
— На съемочной площадке я превращался в другого человека, — вспоминает Петров. — Да, работать в этом сложнейшем гриме, парике, костюме очень непросто. Но когда звучит команда «мотор», обо всем этом забываешь и получаешь настоящее удовольствие. У нас царила потрясающая атмосфера.
Актрисе Юлии Франц пришлась по душе роль молодой ведьмочки.
— Мне кажется, что сыграть роль ведьмы — мечта многих женщин, — улыбается Юлия. — Моя героиня — утопленница, которая рано погибла. Но несмотря на это, ее душа невинна и чиста. А то, что она может голову откусить, мне тоже нравится.
Также в фильме снимались Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Сергей Бадюк, Ян Цапник и многие другие популярные артисты. Режиссером всей трилогии стал Егор Баранов. А вот за потрясающие спецэффекты, которыми наполнен фильм, отвечал Евгений Барулин— специалист, работавших на многих голливудских проектах.