«Гоголь» возвращается в кино

В четверг, 5 апреля, в широкий прокат выходит детективно-мистический фильм " Гоголь . Вий". Эта вторая часть киносериала «Гоголь». Первый фильм трилогии вышел летом прошло года.

— Мы ни в коем случае не опошляем Гоголя, — поделился своим мнением о картине актер Евгений Стычкин. — Мы не стараемся пересказать это произведение, мы сняли другую историю, но «языком» Николая Васильевича. Повесть «Вий» нас вдохновляла для работы. Фильм получился интересным, современным. Я надеюсь, что после просмотра картины юноши и барышни обязательно прочитают это произведение.

А вот Александр Петров, который исполнил главную роль и сыграл самого Николая Васильевича, признался, что будет скучать по этим съемкам.

— На съемочной площадке я превращался в другого человека, — вспоминает Петров. — Да, работать в этом сложнейшем гриме, парике, костюме очень непросто. Но когда звучит команда «мотор», обо всем этом забываешь и получаешь настоящее удовольствие. У нас царила потрясающая атмосфера.

Актрисе Юлии Франц пришлась по душе роль молодой ведьмочки.

— Мне кажется, что сыграть роль ведьмы — мечта многих женщин, — улыбается Юлия. — Моя героиня — утопленница, которая рано погибла. Но несмотря на это, ее душа невинна и чиста. А то, что она может голову откусить, мне тоже нравится.