Цифровая модель Мэрилин Монро сыграет в новом фильме об актрисе

Цифровой двойник голливудской иконы Мэрилин Монро сыграет в байопике об актрисе более чем через 50 лет после ее смерти.

Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу Крису Онгаро. Основой для цифрового двойника, своеобразным управляющим «аватаром» 3D-модели станет 41-летняя Сьюзи Кеннеди, которая и без цифровой обработки считает себя копией Мэрилин Монро, пишет Daily Mail. Ранее женщина уже играла Монро — в фильме «Бегущий по лезвию 2049».

Для создания копии Монро Сьюзи сфотографировали с помощью 181 камеры, зафиксировав все особенности ее тела. Еще 60 камер были использованы для того, чтобы запечатлеть выражения лица Сьюзи для совмещения их с цифровым слоем внешности Мэрилин.

Звезда картин «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин Монро скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет от передозировки лекарственных средств. Монро с ее светлыми волосами, ярким макияжем и трагической биографией — один из самых узнаваемых и воспроизводимых образов мировой культуры.