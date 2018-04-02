Ещё
Цифровая модель Мэрилин Монро сыграет в новом фильме об актрисе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цифровая модель Мэрилин Монро сыграет в новом фильме об актрисе 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Цифровой двойник голливудской иконы Мэрилин Монро сыграет в байопике об актрисе более чем через 50 лет после ее смерти.
Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу Крису Онгаро. Основой для цифрового двойника, своеобразным управляющим «аватаром» 3D-модели станет 41-летняя Сьюзи Кеннеди, которая и без цифровой обработки считает себя копией Мэрилин Монро, пишет Daily Mail. Ранее женщина уже играла Монро — в фильме «Бегущий по лезвию 2049».
Для создания копии Монро Сьюзи сфотографировали с помощью 181 камеры, зафиксировав все особенности ее тела. Еще 60 камер были использованы для того, чтобы запечатлеть выражения лица Сьюзи для совмещения их с цифровым слоем внешности Мэрилин.
Звезда картин «В джазе только девушки» и «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин Монро скончалась в 1962 году в возрасте 36 лет от передозировки лекарственных средств. Монро с ее светлыми волосами, ярким макияжем и трагической биографией — один из самых узнаваемых и воспроизводимых образов мировой культуры.
Газета.Ru: последние новости
Новая картина Спилберга "Первому игроку приготовиться" с отрывом возглавила российский прокат Светлана Дружинина: Анофриев не только артист, но и потрясающий композитор, уникальный исполнитель Фанаты "Звездных войн" просят Disney утвердить Мерил Стрип на роль принцессы Леи
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло28
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение