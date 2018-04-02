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В новом голливудском фильме сыграет 3D-модель Мэрилин Монро
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В новом голливудском фильме сыграет 3D-модель Мэрилин Монро 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Основой для 3D-модели послужила британская актриса Сази Кеннеди, внешность которой имеет невероятное сходство с покойной. Для того чтобы создать 3D-копию Монро кинематографистам пришлось сделать более 3 тысяч фотографий лица и тела Сази Кеннеди. Актрису снимала 181 камера. Помимо этого артистку снимало еще 60 камер, для фиксации эмоций и различных выражений, актрисе пиходилось работать в специальном костюме для захвата движений.
Идеей снять фильм о Монро загорелся продюсер и сценарист Кристофер Онгаро.
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