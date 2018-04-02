Ненависть по понедельникам: трудности перевода

Большая часть страны даже не подозревает, что ее нагло обманывают. Ведь они не знают, о чем на самом деле говорят герои многих фильмов. Так уж вышло, что отечественные переводчики, вместо того чтобы сделать близкий к оригиналу перевод, начинают всячески извращаться над текстом, добавлять ненужные и неуместные смехуинки и просто нести конкретную отсебятину. Им подобные изыски кажутся уместными для российских реалий и более литературными, но по факту они пишут сценарий для совершенно другого фильма. Кажется, эта проблема не исчезнет никуда и никогда. Твои родители даже не были знакомы, когда фильм «Some Like It Hot» перевели как «В джазе только девушки». Ты родился, когда фильм «Die Hard» перевели как «Крепкий орешек». При твоей жизни трогательную мелодраму «Silver Linings Playbook» переводят так, словно это название дебильной подростковой комедии: «Мой парень — псих». Ты будешь умирать, а психологический триллер под названием «Mezmerize» переведут как «Накорми меня говядиной».

Что интересно, в эпоху одноголосных VHS-переводов подобного брака было значительно меньше. Профессиональные переводчики-синхронисты старались найти точные по смыслу русские синонимы. Замечательный переводчик Алексей Михалев , в отличие от большинства коллег, даже умудрялся переводить шутки, не теряя смысла, хотя большинство его коллег просто пересказывали их содержание. И получалось если не смешно, то забавно. Бывали, конечно, абсолютно убогие переводы, но то, что господа Володарский, Михалев и Гаврилов были ближе к оригиналу — правда несомненная. Уже потом появился товарищ Гоблин, которого мы все (ну или почти все) полюбили. Конечно, формулой его успеха стали «правильные» переводы, в которых вместо фразы «О, Боже мой!» говорится ядреное и душевное «Пошел н..й, Тони, мудак пи…ый!». Хотя иногда первоначальное значение слов меняется в угоду кривлянию, некоторые его переводы действительно хороши. Тут даже не «Плохой Санта» и «Большой куш» вспоминаются, а вполне себе приличный джармушевский «Мертвец». Но назвать их эталоном, конечно же, нельзя, кто бы что ни говорил и как бы на тебя ни повлиял «Властелин колец» в его переводе.

Разумеется, прокатчиков и переводчиков можно понять. Им надо, чтобы фильм продался и привлек внимание. Ну вот о чем может сказать название «Уэйкфилд»? Про что это? Про кого? На самом деле, это фамилия главного героя, который под гнетом кризиса среднего возраста прячется от семьи, которая считает его пропавшим без вести, и наблюдает за тем, как она живет без него, снабжая свои наблюдения размышлениями о семейной жизни. Действительно неплохой фильм, который о многом заставляет задуматься. Мы рекомендовали его в нашей последней субботней киноподборке. Но наши прокатчики почему-то перевели его как «Во всем виноват енот». Это название больше подходит мультфильму, комедии про животных и детей, но никак не психологической мелодраме. Во-первых, енот ни в чем не виноват — просто у мужика крыша поехала. Во-вторых, он появляется за весь фильм два раза. В третьих, что увидят люди, которые выбрали фильм по названию и узнали, что в нем играет заслуженный метамфетаминщик мирового кинематографа Брайан Крэнстон ? А потом муж и жена, парень и девушка, отправившись от легкого офигевания, которое оставляет после себя это фильм, начнут спорить: а прав ли герой или нет? И в итоге подерутся и расстанутся.

На этом фоне разные добавления к оригинальным названиям вроде «Константин» (прибавлено «Повелитель тьмы»), «100 девчонок» (прибавлено «…и одна в лифте») или «Джобс» (добавили «Империя соблазна») выглядят лишними, но все же не преступными. Все равно этот аппендикс «Повелитель тьмы» мешает. Есть действительно уместные и хорошие примеры адаптаций вроде того же «Форсажа», «Крепкого орешка», «Прибытия почтового поезда» (тот самый легендарный фильм братьев Люмьер) и «Шпион, выйди вон!» (да-да, оригинал звучит еще тупее. Это как с песнями Deep Purple: они тебе нравятся, пока не включаешь перевод). Но они становятся редкостью. А знаешь, что еще редкость? Нормальный перевод. Стоит только увидеть в перечне жанров слово «комедия», как переводчики тут же начинают пихать «большую ржаку-обоссаку», которой в фильме значительно меньше. Понятно, что фильм «Поймай толстуху, если сможешь» что с переводом, что без него выглядит убого. Но переводчики умудрились добавить пердильности сверх меры, что становится ясно, когда смотришь в оригинале. То же наблюдается и в фильме «Уменьшение», который в оригинале звучит как «Короче». Переводчики умудрились сделать из него настоящую комедию, что достаточно сильно расходится с оригиналом.

А ведь мы не берем в расчет идиомы и крылатые выражения, которые может понять только носитель языка. Но когда английское «downtown» переводят как «нижний город», а не деловой район, становится стыдно. Когда «get lost!» переводят как «пропади пропадом», а не «проваливай», становится неловко. Хуже только наделить героя фильма несуществующим акцентом и заставить его петь «Хорошо быть кошкою, хорошо — собакою», когда он идет в туалет. Зачем?!