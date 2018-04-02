Ещё
Новая короткометражка от Pixar про живую пельмешку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая короткометражка от Pixar про живую пельмешку 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Традиционно в кино перед мультфильмами студии Pixar показывают короткие анимационные ленты. «Суперсемейка 2» не станет исключением. Перед тем, как увидеть продолжение приключений семьи Парр, зрители посмотрят короткометражку «Bao».
Это будет 7-минутная история о китайско-канадской женщине, страдающей от депрессии, связанной с тем, что ее дети покинули родное гнездо. Но она снова ощущает радость материнства, когда один из ее пельменей ручной работы оживает. Надеемся, что в мультике нет панды По, иначе этому милому малышу несдобровать.
Режиссер ленты Доми Ши рассказала, что слово «bao» имеет два значения. Это и булочка на пару, и что-то драгоценное, сокровище. Создавать мультфильм Ши помогала ее мать, которая давала консультации по правильной лепке пельменей.
И короткометражку про милый живой пельмешек, и вторую «Суперсемейу» мы сможем увидеть в кино 14 июня.
Tlum.ru: последние новости
Стивен Спилберг хотел бы выглядеть как Даффи Дак Как бы выглядели персонажи-животные из мультфильмов, будь они людьми В 2019 году выйдет мультсериал про муми-троллей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение