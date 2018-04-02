Новая короткометражка от Pixar про живую пельмешку

Традиционно в кино перед мультфильмами студии Pixar показывают короткие анимационные ленты. «Суперсемейка 2» не станет исключением. Перед тем, как увидеть продолжение приключений семьи Парр, зрители посмотрят короткометражку «Bao».

Это будет 7-минутная история о китайско-канадской женщине, страдающей от депрессии, связанной с тем, что ее дети покинули родное гнездо. Но она снова ощущает радость материнства, когда один из ее пельменей ручной работы оживает. Надеемся, что в мультике нет панды По, иначе этому милому малышу несдобровать.

Режиссер ленты Доми Ши рассказала, что слово «bao» имеет два значения. Это и булочка на пару, и что-то драгоценное, сокровище. Создавать мультфильм Ши помогала ее мать, которая давала консультации по правильной лепке пельменей.

И короткометражку про милый живой пельмешек, и вторую «Суперсемейу» мы сможем увидеть в кино 14 июня.