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В топ-5 российского проката за март вошел один отечественный фильм — «Я худею»
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В топ-5 российского проката за март вошел один отечественный фильм — «Я худею» 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в пятерку самых кассовых лент марта 2018 г. вошла картина Алексея Нужного «Я худею».
Первое место по итогам проката в марте занял фильм Marvel «Черная пантера». По данным ЕАИС, картина за отчетный месяц собрала более 617 млн руб. На втором месте по сборам за март — российская лента «Я худею» (почти 600 млн руб.). В тройку лидеров проката также вошел фильм «Тихоокеанский рубеж», стартовавший в прокате 22 марта и успевший собрать уже около 500 млн руб.
Четвертую строчку лидеров российского проката по итогам марта занимает боевик «Tomb Raider: Лара Крофт», за отчетный месяц лента собрала в России около 400 млн руб. Замыкает пятерку лидеров фильм «Кролик Питер» (режиссер Уилл Глак), сборы которого составили около 350 млн руб.
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