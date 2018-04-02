В топ-5 российского проката за март вошел один отечественный фильм — «Я худею»

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в пятерку самых кассовых лент марта 2018 г. вошла картина Алексея Нужного «Я худею».

Первое место по итогам проката в марте занял фильм Marvel «Черная пантера». По данным ЕАИС, картина за отчетный месяц собрала более 617 млн руб. На втором месте по сборам за март — российская лента «Я худею» (почти 600 млн руб.). В тройку лидеров проката также вошел фильм «Тихоокеанский рубеж», стартовавший в прокате 22 марта и успевший собрать уже около 500 млн руб.