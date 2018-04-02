Наши в Голливуде: Вупи Голдберг, Леонардо Ди Каприо и другие звезды со славянскими корнями

Источник: Космо

Хелен Миррен

Актриса, 72 года.

Британская актриса Хелен Миррен — урожденная Елена Васильевна Миронова . Ее предки-аристократы покинули Россию после революции 1917 года. Тогда отец актрисы был еще ребенком. В 1950-х годах Василий Петрович Миронов стал Бэзилом Мирреном.

В семейном альбоме актрисы есть фотография ее дедушки Петра Миронова в форме офицера царской армии. Имение Миронова, царского полковника и дипломата, находилось в районе города Гжатск. Хелен рассказывает, что он был убежденным монархистом, не примирившимся с падением царского режима. Он бежал с женой и двухлетним сыном Василием, отцом Хелен, в Англию. Занимаясь закупкой вооружения для царской армии, Петр часто бывал в Лондоне по делам службы, поэтому и выбрал Великобританию.

На экскурсии по Кремлю в одном из залов Хелен Миррен нашла имя своего прапрапрапрадедушки по отцовской линии, фельдмаршала Каменского, воевавшего против Наполеона, а могилу прабабушки актриса случайно обнаружила в центре Москвы.

Кстати, 5 апреля в прокат выходит новая работа актрисы — триллер «Винчестер. Дом, который построили призраки». Хелен Миррен играет Сару Винчестер, наследницу оружейной империи и фамильного особняка. У нее умирает муж, погибает дочь, и Сара остается единственной владелицей семиэтажного здания с запутанной архитектурой. К ней начинают приходить души людей, погибших от винтовки, которую изобрела ее семья. Призраки хотят расправиться с кланом Винчестеров…

Певица, 39 лет.

Бабушка американки Николь Шерзингер по отцовской линии родилась во Владивостоке, откуда переехала на Гавайи. В честь бабушки Николь получила второе имя — Прасковья. В 2015 году Прасковья Зенченко прилетела в Австрию, чтобы поддержать внучку во время гастролей мюзикла «Кошки».

Актриса, 45 лет.

Отец актрисы, режиссер Брюс Пэлтроу, — потомок рода Палтрович из России. Дедушка Гвинет по отцу жил в Минске, а прадедушка — в Нижнем Новгороде. Переехав в Америку, семья Гвинет изменила фамилию на Пэлтроу.

Актриса, 46 лет.

С бабушкой и дедушкой Вайноны Райдер во время эмиграции в США приключилась невероятная история. Их фамилия — Томчины, но эмиграционные службы перепутали анкетные данные двух разных семей. В итоге в Америку Томчины въехали Хоровитцами. Русские корни в семье актрисы не забыты: брата Вайноны назвали Ури — в честь Юрия Гагарина

Актриса, 42 года.

Милла Йовович до пяти лет жила в Киеве. Затем ее семья покинула Советский Союз и обосновалась в Лос-Анджелесе. Изначально известной актрисой мечтала стать мама Миллы — Галина Логинова . В 1971 году она получила свою первую роль — в советской телесаге «Тени исчезают в полдень». После Логинова снялась еще в девяти фильмах, но ни один из них не был заметным. Причиной стала «неблагонадежность» актрисы: у нее начался роман с иностранцем Богданом Йововичем, врачом из Сербии.

Галину вызывали в КГБ для «профилактической беседы», но она все равно вышла замуж за Богдана. В 1975 году у пары родилась дочь Милица. Но супруги не могли жить вместе: истек срок действия визы Йововича. До 1981 года Галина и Богдан жили в разных государствах, и только Галина могла приезжать к мужу. Приехав в третий раз, женщина решила навсегда покинуть Союз.

Но в США Йовович не смог подтвердить лицензию врача, а Галине не удалось продолжить актерскую карьеру, она устроилась горничной. Богдан пытался заработать финансовыми махинациями и получил 20 лет тюрьмы. Его выпустили через 7 лет, но спасти брак уже не удалось.

Милла с большой теплотой относится к своему происхождению и часто приезжает в Россию, а также мечтает сыграть последнюю русскую императрицу Александру Федоровну и поэтессу Анну Ахматову

Актриса, 36 лет.

Предки Натали Портман по материнской линии жили в Российской империи, а родители актрисы родом из Кишинева. Натали родилась в Израиле, а когда девочке исполнилось 3 года, в поисках лучшей жизни ее семья перебралась в США.

Сценический псевдоним Портман — девичья фамилия бабушки актрисы по материнской линии, Бернис Стивенс. Благодаря рассказам бабушки о русском балете Натали начала заниматься танцами, а в 2011 году получила «Оскар» за роль балерины в фильме «Черный лебедь».

Мила Кунис

Актриса, 34 года.

Милена Марковна — именно так зовут Милу Кунис — родилась в городе Черновцы (Украина). В 1991 году Эльвира и Марк Борисович Кунис отправились всей семьей в Америку с 250 долларами в кармане. Родители хотели, чтобы у Милы и ее брата Михаила было будущее, но первое время Миле было очень тяжело. По ее словам, сначала в иностранной школе она ощущала себя глухой и немой.

Вупи Голдберг

Актриса, 62 года.

Кого-кого, а американскую актрису Вупи Голдберг трудно заподозрить в наличии русских корней. Голдберг, наиболее известная ролью экстрасенса Оды Мэй в фильме «Привидение», в одном интервью рассказала, что ее прабабушка — коренная жительница Одессы и проживала в царской России. Вупи родилась в Нью-Йорке, но оставила фамилию Голдберг, чтобы сохранить память о русско-еврейских корнях.

Джейк Джилленхол

Актер, 37 лет.

Бабушка и дедушка Джейка Джилленхола по маминой линии были иммигрантами из России и Латвии. Сам актер чувствует связь с Россией. Приехав однажды в нашу страну, Джейк признался, что русские напоминают ему его бабушку и дедушку.

Актер, 31 год.

Прабабушка актера с отцовской стороны Ольга Фон Рут, дочь генерала царской армии, была известной певицей и театральной примой.

Прадед актера, миллионер Арманд Хаммер (муж Фон Рут) родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. В 1921 году Арманд Хаммер приехал в Союз, где и основал карандашную фабрику и после вел дела на две страны — США и СССР. Хаммер общался с Лениным и был одной из ключевых фигур в организации саммита между Рейганом и Горбачевым. Арманд Хаммер умер в 1990 году.

В семье Арми есть семейная традиция по мужской линии — татуировка «Хаммер» кириллицей. Такая татуировка есть у самого актера, его отца и брата.

Актер, 43 года.

Елизавета Смирнова, бабушка Ди Каприо, родилась в Российской империи. Лео был очень близок с бабушкой и в 2003 году вместе с ней посетил фестиваль российского кино в Лос-Анджелесе. Русским также был и дедушка Лео.

Актер, 73 года.

Дедушка Майкла Дугласа жил под Могилевом, но в 1908 году вместе с женой уехал из Российской империи. Его сын, будущий актер Кирк Дуглас , и внук, знаменитый Майкл Дуглас, родились уже в США.

Актер, 57 лет.

Духовны — русский по деду. Отец актера Амрам Духовный — выходец из семьи эмигрантов из СССР. После эмиграции Амрам изменил фамилию на Дуковны, однако Дэвид вернул одну букву на место. Духовны не говорит по‑русски, но очень любит русскую литературу, особенно Достоевского.

Режиссер, 71 год.

Стивен Спилберг — русский «по всем фронтам». По словам режиссера, он вырос в доме с русским языком. Его дедушка и бабушка со стороны отца эмигрировали в Америку из Российской империи в 1906 году. Интересно, что муж сестры Стивена Спилберга — дальний родственник Бориса Пастернака

Актер, 71 год.

Роза Рабинович, бабушка Сильвестра Сталлоне, родилась в Одессе, а мама Сильвестра, астролог Джеклин Сталлоне-Лейбофиш, в середине 80-х посещала СССР и виделась с Михаилом Горбачевым

Актер, 75 лет.

Бабушка актера Анна Лифшуц уехала из Российской империи в 1907 году. В США она познакомилась с будущим мужем Гарри Нидельманом, который также бежал из Российской империи. Харрисона Форда назвали в честь дедушки Гарри. Известно, что актер занимается поиском родственников, многие из которых, должно быть, все еще живут на территории бывшего СССР. Актер признается, что, приехав в Россию, заметил схожие черты русских людей со своими мамой, бабушкой и другими родственниками.

Актер, 65 лет.

Отец Стивена Сигала родом из Санкт-Петербурга, жена Стивена свободно говорит по‑русски, также у него множество русских друзей, живущих в США. А в 2016 году актеру выдали российское гражданство.

Актер, 80 лет.

Родители Хоффмана родом из Киева. Они покинули Советский Союз в 1920-е годы.

Музыкант, 53 года.

Дед Кравица по отцу родился на территории Украины в еврейской семье. Ленни признавался: в детстве, во времена холодной войны и железного занавеса, он и представить не мог, что когда-то попадет в СССР.