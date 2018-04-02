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Игра в кино: заработайте на знании советской классики
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Игра в кино: заработайте на знании советской классики 

Мир24 31 минуту назад
Фото: Мир24
Шоумен Сергей Белоголовцев запускает на телеканале «Мир» новый уникальный проект — «Игра в кино». В нем обычные любители советской киноклассики смогут заработать деньги на своих знаниях.
Премьера новой телеигры уже через неделю — 9 апреля в 16.15. Пока еще есть время подготовиться и проверить себя в мини-версии телеигры. Попробуйте пройти тест и угадать самые популярные отечественные фильмы по одному кадру или известной цитате.
А если вы хорошо справитесь с этим заданием и захотите попробовать свои силы в большом шоу — пишите на почту igra-kino@mirtv.ru. В письме укажите свое имя, возраст и род занятий, обязательно расскажите о вашем любимом фильме, актере и о том, почему вам так нравится советское кино.
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