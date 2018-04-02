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Зарабатывай на фильмах: премьера на телеканале «МИР» — шоу «Игра в кино»
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Зарабатывай на фильмах: премьера на телеканале «МИР» — шоу «Игра в кино» 

Мир24 1 час назад
Играй и зарабатывай на своем знании советских фильмов! На телеканале «МИР» стартует новое шоу «Игра в кино». Кто сможет принять в нем участие, какие правила и, главное, какой призовой фонд, узнал «МИР 24».
Новый проект телеканала «МИР» — это увлекательный тест на знание советских фильмов. А принимать творческий экзамен будет шоумен Сергей Белоголовцев. Правила простые — первым нажать на кнопку и правильно ответить на вопрос ведущего.
В первых трех раундах борьба действительно идет только за кнопку. Вопросы простые и сложностей, как правило, не вызывают. Каждым правильным ответом участники зарабатывают деньги. И к четвертому раунду можно накопить неплохую сумму.
Страсти накаляются дальше, когда игрок с меньшим количеством денег выбывает из борьбы. В финале вопросы сложнее, правда, за правильные ответы и заработать можно больше.
Для победы в финале нужно не только знание фильмов, но и хорошая зрительная память. Участникам показывают короткую нарезку из 16 картин. Кто после просмотра запомнит и назовет больше, тот выигрывает и забирает весь призовой фонд, накопленный участниками за игру.
«Максимальная сумма выигрыша в нашей игре составляет 60000 рублей. Пока ее еще никто не выиграл. Доходило только до 58, если не ошибаюсь», — отметил директор программы «Игра в кино» Сергей Соколов.
«Игра в кино» — проект для семейного просмотра. Интересное и познавательное шоу, а еще после этого вам обязательно захочется пересмотреть легендарные отечественные фильмы, чтобы тоже приехать на телевикторину и победить!
Новый проект «Игра в кино» с 9 апреля на телеканале «МИР». С понедельника по четверг в 16.15.
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