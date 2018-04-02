«Аритмия» получила пять премий «Ника»

Фильм режиссера Бориса Хлебникова стал триумфатором старейшей национальной кинопремии "Ника".

Церемония вручения премии прошла в минувшее воскресенье в "Вегас Сити Холле". "Аритмия" победила во всех главных номинациях, в том числе в номинации "Лучший фильм".

Ирине Горбачевой. Борис Хлебников признан лучшим режиссером, награды в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль" достались также актерам фильма — Александру Яценко