«Аритмия» получила пять премий «Ника» 

Фильм режиссера Бориса Хлебникова стал триумфатором старейшей национальной кинопремии "Ника".
Церемония вручения премии прошла в минувшее воскресенье в "Вегас Сити Холле". "Аритмия" победила во всех главных номинациях, в том числе в номинации "Лучший фильм".
Борис Хлебников признан лучшим режиссером, награды в номинациях "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль" достались также актерам фильма — Александру Яценко и Ирине Горбачевой.
Продюсер ленты Сергей Сельянов отметил со сцены, что "Аритмия" проникла в наши сердца, вероятно, потому, что всем нам не хватает сердечности. В фильме рассказана история врача скорой помощи, который так завален проблемами на работе, что не сразу замечает свои собственные проблемы.