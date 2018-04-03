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На НТВ снимают продолжение детектива «Пес»
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На НТВ снимают продолжение детектива «Пес» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона детективного сериала «Пес», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов. История о страже закона и его хвостатом напарнике полюбилась телезрителям: предыдущий сезон стал лучшим сериалом 2017 года в эфире НТВ, многократно становясь лидером прайм-тайма.
В новом сезоне Максим Максимов (Никита Панфилов) продолжит раскрывать преступления вместе с немецкой овчаркой по кличке Пес. Очередные приключения друзей начнутся с того, что в витрину кафе, в котором сидит Макс, въедет горящий автомобиль, у водителя которого… нет головы. Подозреваемого в убийстве задержат быстро и с массой улик, но Максимов убежден — что-то тут не так. Макса отстранят от расследования, но предложат стать «адвокатом» подозреваемого, и доказать его невиновность. Так Максимову предстоит провести расследование в непривычной для себя роли.
Съемки проекта идут уже несколько лет и за это время Никита Панфилов и овчарка Граф стали настоящими друзьями. Граф — опытный актер, но, по собачьим меркам, уже достиг почтенного возраста. Когда создатели приступили к съемкам, стало понятно, что трюковые сцены выполнять ему стало трудно. Теперь в постановочно сложных сценах снимается его лохматый родственник:
— С Графом, конечно, хорошо работается, мы привыкли за три года друг к другу, но сейчас в кадре работает его сын, которого зовут Мухтар, — рассказал Никита Панфилов.
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