Приключения ценою в жизнь: лучшие фильмы о выживании

Фильмов о человеческой беспечности, способной превратить любое безобидное приключение в битву с обстоятельствами не на жизнь, а на смерть, снято великое множество. Особой популярностью жанр пользуется у любителей испытать острые ощущения, не вставая с собственного дивана: это и весело, и безопасно, и поучительно. Некоторые ленты — такие, как «127 часов» — основаны на реальных событиях, другие же воспроизводят ситуацию, которая вполне может случиться в жизни. Иной раз герои попадают в передрягу не только из-за собственной глупости и недальновидности, но и по стечению обстоятельств, в силу злого рока. Так или иначе, смотреть такие ленты стоит хотя бы для того, чтобы в собственной практике избежать подобных ошибок.

Фильм «127 часов» знаменитого британского режиссера Дэнни Бойла основан на книге альпиниста Арона Ралстона «Между молотом и наковальней» (Between a Rock and a Hard Place). В 2003 году Ралстон, не предупредив никого из близких о своих планах и маршруте, отправился в горы, но угодил в западню. При попытке спуститься в расщелину он поскользнулся, его руку зажало огромным валуном. В итоге парень провёл в расщелине почти неделю. Когда припасы закончились, он ампутировал себе кисть и смог выбраться из ловушки. Даже после этого Ралстон не разлюбил экстрим, но ввел правило: предупреждать знакомых о том, куда направляется. Кстати, во время премьеры фильма сцена ампутации руки тупым перочинным ножом, воспроизведенная актером Джеймсом Франко , вызвала у некоторых зрителей нервный срыв.

Похожая история случилась с героями фильма «Каньон» (2009). Молодая пара решила провести медовый месяц в одном из самых древних национальных парков США, планируя как следует отдохнуть и развлечься. Согласно правилам, для похода в горы на муллах требуется разрешение местных контролирующих органов, причем получать его нужно заблаговременно, но эти туристы, как и прочие их «коллеги» по жанру, уверены: правила писаны не для них. В ближайшей пивнушке они находят развеселого проводника и на следующее же утро отправляются с ним в рискованное путешествие. Но веселье длится недолго: проводника кусает змея, он умирает, а супруги оказываются неизвестно где совершенно одни — не считая компании голодных волков. Герой фильма травмирует ногу, и его жене, как и Ралстону, приходится отсечь ему конечность. Заканчивается все в духе «Мглы» (2007), снятой по повести Стивена Кинга , то есть весьма трагично.

Не менее захватывающие события происходят в фильмах «Открытое море» (2003), «Открытое море 2: Дрейф» (2006) и «Открытое море: Новые жертвы». Первый фильм тоже основан на реальных событиях и рассказывает о супругах Томе и Айлин Лонерган, которые отправились на катере понырять с аквалангами, однако, поднявшись на поверхность, обнаружили, что катер уплыл, а их попросту забыли посреди моря, кишащего акулами. Вроде бы герои ни в чем не виноваты, такое может случиться с каждым, если кого и винить — то организаторов заплыва, но после фильма остается стойкое ощущение, что некоторые сами ищут приключений на пятую точку. Сидели бы лучше дома и смотрели Discovery.

Герои сиквела 2006 года (пиарщики утверждали, что и он снят по мотивам реальной истории), как водится, тоже решили приятно отдохнуть старой компанией на яхте, однако, прыгнув поплавать, забыли опустить трап. В итоге, вся группа оказалась в воде, без малейших шансов забраться на борт. «Новые жертвы» — фильм того же плана, рассказывающий о поломке яхты посреди открытого моря, в результате чего спасение утопающих в прямом смысле слова становится их собственным делом. И, по сюжету, не очень-то перспективным.

Австралийский фильм «Хищные воды» (2007) тоже основан на реальных событиях и доносит до зрителей ту же мысль: отдых на дикой природе, даже с проводником, небезопасен. Компании молодых людей, отправившихся порыбачить в логово крокодилов и оставшихся в результате аварии без лодки, придется сильно постараться, чтобы самим не стать добычей хищников. Но удастся это, понятное дело, не всем.

Вообще тема «чужого монастыря», куда чужакам лучше не соваться (в духе «Поворотов не туда»), уже не первый десяток лет весьма популярна во всем мире и у кинематографистов, и у зрителей. Фильм «Пустыня» (2015) повествует о противостоянии нелегалов-мексиканцев, пытающихся пересечь границу с США, и вооруженного до зубов маньяка, сильно недолюбливающего такого рода гостей. В итоге, на пути к лучшей жизни посреди пустыни прольется много крови, но победит, по законам жанра, сильнейший.

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О негостеприимных аборигенах, не терпящих туристов и прочих «понаехов», повествует и фильм «Волчья яма», снятый по мотивам «деятельности» реального австралийского маньяка Ивана Милата. Молодые путешественники решают посетить метеоритный кратер Wolf Creek, а на обратном пути знакомятся с подозрительным местным жителем, предложившим им помощь. Но бесплатный сыр, как гласит народная мудрость, бывает известно где, а миром правит принцип «не верь, не бойся, не проси». Так что и это знакомство заканчивается невесело. В 2013 году был снят сиквел под названием «Волчья яма — 2», в котором маньяк развлекается уже с новыми жертвами.

В испанском триллере «Царь горы» (2007) туристы, заблудившиеся в дикой местности, попадают под обстрел неизвестных и вынуждены бороться за свою жизнь, даже не догадываясь о том, кто именно устроил на них охоту и почему. Шокирующую правду зрители узнают лишь в конце фильма. Но вообще сюжеты с «хиллбилли-реднеками», деревенщиной, проживающей небольшими коммунами где-то в захолустье и всегда готовой «поприветствовать» незваных гостей из дробовика, похоже, с годами не утрачивают своей актуальности.

Не менее популярны в этом смысле и фильмы о выживании «среди волков и снегов». Еще один шедевр, способный пощекотать нервы любителей данного жанра — «Замерзшие» (2010). «Если нельзя, но очень хочется, то можно», думают герои ленты и в итоге оказываются забытыми на остановившемся горнолыжном подъемнике посреди ночи и бурана. Единственный шанс спастись — прыгать вниз, но, учитывая, что там их поджидают голодные волки, миссия становится для героев практически невыполнимой.