Вчера, 1 апреля, состоялась церемония вручения кинематографической премии «Ника 2018». Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Любовь Толкалина и другие на церемонии вручения кинематографической премии «Ника 2018»Мы уже писали ранее, что триумфатор премии в этом году стала картина Бориса Хлебникова «Артимия», завоевавшая уже не один приз на различных международных кинематографических премиях, в самых основных номинациях. Лауреатами премии в этом году стали: Лучший игровой фильм — «Аритмия» Лучший неигровой фильм — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» Лучшая режиссерская работа — Борис Хлебников («Аритмия») Лучшая сценарная работа — Наталья Мещанинова («Аритмия») Лучшая операторская работа -Сергей Астазов, Иван Бурлаков, Кирилл Бобров («Салют-7») Лучшая мужская роль — Алексанр Яценко («Аритмия») Лучшая женская роль — Ирина Горбачева («Аритмия») Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Гармаш («Холодное танго»), Владимир Ильин («Время первых») Лучшая женская роль второго плана — Алиса Фрейндлих («Большой») Открытие года — Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»)