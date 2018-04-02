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Высоцкая и Кончаловский, Толкалина и другие звезды на церемонии «Ника»-2018
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Высоцкая и Кончаловский, Толкалина и другие звезды на церемонии «Ника»-2018 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
В воскресенье вечером в московском Vegas City Hall состоялась 31-я церемония «Ника». В зале были замечены Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Юлия Барановская, Любовь Толкалина и многие другие знаменитости.
Мероприятие началось с грустной нотки: Михаил Ефремов прочитал стихотворение Дмитрия Быкова, в котором особо отмечалось отсутствие на церемонии покойного Олега Павловича Табакова. Также бессменный ведущий и основатель премии Юлий Гусман предложил почтить жертв пожара в Кемерово минутой молчания.
На красную дорожку в этот вечер вышли многие деятели искусства: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Сергей Гармаш, Любовь Толкалина, Борис Грачевский и другие знаменитости.
Фото: Starface
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