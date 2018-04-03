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В 8 сезоне «Американской истории ужасов» покажут 2032 год и мир после ядерного взрыва
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В 8 сезоне «Американской истории ужасов» покажут 2032 год и мир после ядерного взрыва 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Совсем недавно Райан Мерфи, бессменный «рулевой» сериала «Американская история ужасов», поделился информацией о касте, подтвердив, что в очередной, уже 8-й по счету сезон вернутся «ветераны» сериала Эван Питерс, Кэти Бэйтс и Сара Полсон. Теперь же в сети появились новые подробности — уже по поводу сюжета 8 сезона. Судя по новым слухам, действие 8 сезона «Американской истории ужасов», который получит говорящее название «Radioactive» («Радиоактивный»), развернется в пост-апокалиптическом мире, пострадавшем от ядерного взрыва. Временной отрезок, в котором будут происходить события 8 сезона — 2032 год, место действия — американский штат Аризона.
Также, по слухам, к касту 8 сезона «Американской истории ужасов» должны присоединиться Дилан МакДермотт, Дэнис О’Хэр, Адина Портер и Эдди Кибран. попкорнnews
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