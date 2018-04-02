Новый фильм Спилберга возглавил наш прокат в выходные

Фильм "Первому игроку приготовиться" лидирует в нашем прокате по итогам выходных, собрав около 320 миллионов рублей.

Действие разворачивается в 2045 году. Подросток из будущего, Уэйд Оуэн Уоттс живёт в грязном Колумбусе (штат Огайо), и единственная отдушина для него и миллионов людей — компьютерная игра OASIS. Ее создатель, миллиардер Джеймс Холлидей, оставил в игре загадку, и тот, кто найдет ответ, получит все его состояние и контроль над игрой. Герой и его друзья начинают опасный квест.

Второе место — у мультфильма "Кролик Питер" (118,7 миллиона рублей за выходные и 438,7 миллиона рублей за две недели), третье — за фантастическим боевиком "Тихоокеанский рубеж-2" (99,2 миллиона за выходные и 585,8 миллиона рублей за две недели).

Четвертое и пятое место занимают российские картины — "Каникулы президента" (23,8 миллиона рублей за выходные), и "Я худею" (21,8 миллиона рублей за выходные и 648,9 миллиона рублей за месяц).